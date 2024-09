Neste episódio de 10 Tempos, Paladar apresenta Alessandra Montagne, uma carioca do Vidigal que cresceu em Poté, uma “roça sem energia elétrica”, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

Uma brasileira acolhida por Paris, cidade em que vive há 25 anos, cidade onde se tornou cozinheira e hoje mantém duas casas – o Nosso e o Tempero. Quer saber mais sobre a chef escolhida por Alain Ducasse para comandar o restaurante do museu mais famoso do mundo, isso é, do Louvre? Vem com a gente: