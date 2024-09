Dono de duas estrelas Michelin com o Oro, no Rio, e de uma carreira de 20 anos na TV, Felipe Bronze pode não ser um mago, mas é um dos chefs mais famosos do país. Reza a lenda que ele serve o melhor pudim de leite de São Paulo, no restaurante Pipo, e que o reflexo de bom lutador de jiu-jitsu o levou a reagir a um assalto recentemente. No 10 Tempos Paladar, ele entrega outras curiosidades, não só gastronômicas. Veja aqui!