Neste episódio de 10 Tempos, Jefferson Rueda, que é fã de Chico Bento e canta Alceu Valença em karaokê, revela que anda ouvindo os mineiros do Clube da Esquina no som. Quer saber o que mais entrega o chef d’A Casa do Porco, isso é, do melhor restaurante do Brasil segundo o 50 Best? Confira aqui.