Lucas Corazza é confeiteiro, professor, viajante curioso, jurado do programa de tevê Que seja doce, do GNT. Descrição que vale apenas para o momento, pois estar em movimento é especialidade dele. Nessa entrevista rapidinha, convidamos Lucas para responder 10 perguntas sortidas. Uma brincadeira com os dez tempos de um menu-degustação. No vídeo abaixo, você confere as respostas bem-humoradas do nosso convidado da vez.