3 Burgers como você nunca comeu!

Há 11 anos, de uma feirinha gastronômica não surgiu apenas um festival, nasceu o maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo: o Burger Fest (www.burgerfest.com.br).

Embora tenha se espalhado pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Goiás, é na capital paulista que mantém seu QG. Algumas das receitas mais mirabolantes também.

Nesse sentido, entre os dias 1º e 30 de novembro, São Paulo lista 88 casas, entre bares, restaurantes e hamburguerias. Todas elas, com receitas inéditas. Aqui, três que não passarão batidas:

Içá Burgers e Petiscos

Sanduíche temperado com formiga é exclusividade do Içá Burger e Petiscos Foto: Mario Rodrigues

Içá ou tanajura é a fêmea alada da saúva. São também as bolinhas pretas neste sanduíche exclusivo para o Burger Fest. A criação traz um hambúrguer artesanal de 150 gramas, queijo provolone, tomate, cebola caramelizada e uma inusitada farofa de formiga em brioche levemente tostado. (R$ 39,90).

Além do abdome (e não os glúteos, como se era de esperar!) da içá, a farofa cheinha de proteína leva farinha de mandioca torrada, cebola, couve, cenoura e ervas frescas.

R. Serra de Japi, 1382, Tatuapé. Seg. a qui., das 18h às 22h; sex. das 18h às 23h; sáb. das 14h às 23h. Tel.: (11) 93020-3224

Viva Tap House

Malvadão, o burger com chifres de coxinha da Viva Tap House Foto: Mario Rodrigues

Para acompanhar o rodízio de chope (R$ 89,90), a cervejaria elaborou o Malvadão (R$ 42). Exagerado, ele soma ao hambúrguer de 150 gramas, queijo cremoso, bacon crocante, anéis de cebola de verdade, maionese picante e, para finalizar, " “chifra” o brioche com duas coxinhas de frango com Catupiry.

Al. dos Aicás, 1563, Indianópolis. De qua. a sex., das 18h às 23h; sáb.: das 12h às 24h; dom., das 12h às 18h

Malokero Burger

Carne envolta em ouro e queijo empanado são atração na hamburgueria Malokero Foto: Mario Rodrigues

Com cinco estrelas no iFood, a hamburgueria de quatro anos de idade ainda “luta para quebrar paradigmas”. Nessa toada, servirá durante novembro todinho o Catucrispy Golden Burger (R$ 45).

Anotem a descrição: brioche, molho de mostarda e mel com alecrim, disco de Catupiry Original Quatro Queijos empanado em farinha panko, couve crispy, 160 gramas do blend bovino da casa, rosadinho por dentro e totalmente folheado a ouro por fora, e a outra metade do pão fofinho.

R. Melchior Giola, 103, Paraisópolis. Todos os dias das 18h às 00h. Tel.: (11) 95270-6293