3 dicas para comprar queijos na Zona Cerealista, em São Paulo

Se você quer comprar grãos e conservas à granel em São Paulo pagando pouco, a Zona Cerealista é uma das melhores opções na cidade. Se souber fugir de roubadas, como falamos em Paladar, melhor ainda: sabendo onde e como procurar, você vai se sair bem.

De olho nisso, aproveitamos o Dia Mundial do Queijo celebrado neste sábado, 20 de janeiro, para falar como comprar queijo bom e barato na Zona Cerealista. A região, além de grãos e conservas, também é um dos melhores lugares para a compra de laticínios.

Grupo Camanducaia

No Grupo Camanducaia, que toma conta da rua Santa Rosa, você encontra, além de grãos e temperos, uma boa variedade de produtos para cozinhar. Mas, o mais legal, são as boas opções de queijos, de todos os tipos, que eles cortam em um balcão concorridíssimo no meio da loja -- o pedaço sai exatamente do jeito que você quer. O preço é bem mais em conta do que muito supermercado por aí. Dentre os destaques, o parmesão Calcar que sai a R$ 127 o quilo e, principalmente, o gorgonzola Federicci saindo a R$ 63 o quilo.

Onde: R. Santa Rosa, 175/187, Brás. 3312-3505. 7h/17h30 (sáb., 7h/14h; fecha dom.).

Camanducaia vende grãos, conservas, temperos e queijos Foto: TABA BENEDICTO

Cerealista Express

Outra boa opção por ali é o Cerealista Express -- que também tem uma boa presença de venda online. A casa tem desde queijos mais requintados, como um verdadeiro grana padano (R$ 319,90) e um holandês Maasdam (R$ 209,90), até aqueles mais conhecidos, mas ainda bons, como emmental (R$ 186,90) e um parmesão uruguaio Calcar (R$ 190).

Onde: R. Prof. Eurípedes Simões de Paula, 182, Brás. 8h/17h (sáb., 8h/14h; dom., fechado).

AndreMar

Quer um lugar focado em laticínios? Ande um pouco mais até a R. Polignano A Mare para conhecer os queijos da AndreMar. O ambiente é bem limpo e organizado, o que já é um ponto positivo ali na região, mas os preços também são um atrativo. Você encontra queijo da Canastra (um kit com quatro queijos a R$ 41,50), queijo colonial, da Império da Canastra (R$ 42 o quilo), além de opções regionais da Canastra de doce de leite, goiabada e afins.

Onde: R. Polignano A Mare, 229, Brás. 96416-7901. 7h/17h30 (fecha dom.).