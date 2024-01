3 motivos para não esquiar nos Alpes Franceses

Pode soar sem noção, mas ficar no Club Med é uma das alternativas mais democráticas de Val d’Isère, vilarejo discreto que concentra pistas das mais prestigiadas da Europa, vilarejo chique, cujo metro quadrado ronda € 14.000.

Por democrático, entenda-se diárias all-inclusive a menos de R$ 2 mil (entre março e abril), ou seja, mais baratas que muita pousada com café da manhã em Fernando de Noronha.

Dito isso, ninguém precisa se restringir ao resort e ao esqui. Passear pelo centrinho, que parece cenário de filme natalino, é obrigatório, mas dura poucos minutos. Então, anote outras três paradas necessárias.

1. Les Barmes de l’Ours

Tartelette de alho-poró com caviar é marca registrada do estrelado Les Barmes de l’Ours Foto: Mathieu Cellard

Antoine Gras ainda não tem 30 anos, mas tem sua estrela Michelin desde 2019, graças ao seu olhar atento e carinhoso sobre a região da Savoia. “Sou da Auvérnia e lá também somos apaixonados pelas montanhas e por pratos de antigamente, por isso, não revisito, faço um aceno à cozinha das avós com os melhores produtos da estação”, explica o chef.

De certa forma, Antoine acarinha as cocções largas com espumas delicadas e acidez, cria molhos e guisados elegantes, aquece os comensais com os sabores nus e crus dos ingredientes. Tudo isso pode ser sentido no menu Refuge (€ 195 em 6 etapas mais snacks, pães pornográficos com manteiga caseira e azeite de nozes e pré-sobremesa).

Vieiras com tutano, um dos pratos do chef Antoine Gras para o menu Refuges do estrelado Les Barmes de l’Ours Foto: Mathieu Cellard

A tartelette de alho-poró, enguia e caviar é mais que uma assinatura do jovem talento, é um selo de genialidade na união e no contraste de sabores e texturas. O ensopado de vieiras, tutano e trufas de inverno traduz a sensação deliciosa de se estar diante de uma lareira, espreitando a neve cair do lado de fora.

A maciez da carne de caça (no caso veado) é acompanhada pela cenoura assada longamente em crosta de pinheiro e realçada por um “suco azedo”. Esses são alguns dos pratos-abraços que merecem a escolta de vinhos locais (€ 95 a harmonização completa).

Mnt de Bellevarde, 73150 Val-d’Isère, França. Ter. a sáb., 19h30 e 21h30. Tel.: + 33 04 79 41 37 00

2. Ferme de l’Adroit

Butique da Ferme de l’Adroit conta com queijos, iogurtes, ovos, geleias e charcutaria própria Foto: Lucille Mattis

A 1850 metros de altitude, o estábulo da Fazenda Adroit é o mais alto da Europa. A quatro gerações ele é tocado por uma família que planta e colhe o feno com que alimenta suas 30 vacas que, por sua vez, produzem 200 mil litros de leite.

Os Mattis também criam porcos e galinhas, semeiam frutos (o mirtilo é o principal) e produzem 18 itens entre queijos, embutidos, iogurtes e geleias. No entanto, não são os números que impressionam nessa fazendinha.

A paciência parece ser a chave do sucesso – paciência para cuidar dos rebanhos, para fabricar e maturar os queijos, para desenvolver terrines, presuntos e salsichões e para acolher diariamente os clientes em sua butique anexa à fabriquinha artesanal.

Na Fazenda Adroit, o Beaufort é feito artesanalmente com o leite ordenhado no verão Foto: Lucille Mattis

Capaz que exista atendimento mais cuidadoso no mundo, certamente ele concorrerá com o de Lucille Mattis, que conhece de cor e salteado os nomes e a personalidade das vaquinhas, que pode passar horas explicando as características de cada produto vendido ali e que sabe recomendar quantidades precisas de cada um deles para diferentes tipos de ocasião.

Para um fondue generoso para dois, sem excesso de pão e nem batata, ela indica 600 gramas de queijo. De preferência, metade avalin de até um ano e meio de maturação, metade beaufort de verão (uns € 25).

Rue des Barmettes, 73150 Val-d’Isère, França. Todos os dias, 6h às 12h e 15h às 19h. Tel.: + 33 06 77 90 14 75

3. La Folie Douce

La Folie Douce, a balada a céu aberto mais famosa de Val d'Isère Foto: Louis Raux

Neste ano, o clube ao ar livre no topo do teleférico Daille, em Val d’Isère, completa 50 anos. La Folie Douce mantém-se um sucesso porque sim, é a balada pós-esqui mais divertida da estação, mas também porque a família proprietária investiu na cozinha e na coquetelaria do lugar para além dos agitados finais de tarde.

No ano passado, os Reversade abriram o italiano Cucùcina, o quarto restaurante do complexo, e investiram numa carta de Matthias Giroud, grande alquimista da coquetelaria francesa, que já assinou drinks para Alain Ducasse, Paul Bocuse, Joël Robuchon e Anne Sophie Pic.

Dentre as alternativas, o Folies Punch leva rum, hydrolat (água aromática) de menta selvagem dos Alpes, limão verde, suco de maçã e mix de gengibre com canela; já o Winter Garden Spritz, licor St-Germain, hydrolat de manjericão, prosecco e limonada de hortelã-pimenta.

Télécabine de La Daille, 73150 Val-d’Isère, França. Todos os dias, das 9h às 17h. Tel.: + 33 04 79 06 07 17