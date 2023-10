4 Doces com abóbora para o Halloween

Não foi só porque estava na época que os imigrantes irlandeses nos Estados Unidos passaram a usar abóbora no Halloween. Em sua terra natal, a tradição era esculpir nabos eram com caras demoníacas para espantar o espírito de Stingy Jack, personagem que enganou o Diabo, mas nem por isso ganhou o reino do céu.

Mas eis que, do outro lado do Atlântico, não existiam os mesmos nabos. Em compensação, tinha uma abóbora grande, de casca não tão resistente que podia ser esculpida. De quebra, sua polpa alaranjada, fibrosa e docinha, podia ser usada na confeitaria.

Aqui em São Paulo, doceiros famosos dispensaram as esculturas, mas partiram com tudo para cima das receitas. Veja aqui:

Condimento Café

No Tatuapé, a Condimento Café tem bolo de abóbora e especiarias com cobertura de cream cheese. Foto: Carol Doher

No comecinho da Condimento, há uma dúzia de anos, Carol Doher só queria um café que matasse a saudade que ela sentia dos Estados Unidos. Daí abrir uma “casinha com uma mesa, alguns bolinhos, uma batedeira e uma cortina”.

O problema é que a casinha transbordou – de gente e de receitas. Vai daí que, hoje, além de referência em red velvet, cheesecake, brownie e mac’n’cheese, a confeiteira usa datas emblemáticas dos americanos para lançar edições limitadas de gostosuras. Este halloween é a vez do bolo denso de abóbora com especiarias, cobertura de cream cheese e nozes (R$ 24 a fatia).

R. Itapura, 1400, Tatuapé. Sáb., das 9h às 22h; dom., das 9h às 17h; ter., das 12h às 22h. Tel.: (11) 95939-5000

Crime Pastry Shop

O premiado confeiteiro Rafael Protti serve edição limitada da pumpkin pie. Foto: Giuliana Nogueira

O gaúcho que trabalhou ao lado do mestre da confeitaria mundial Pierre Hermé, não trai sua veia afrancesada – nem quando ataca um clássico norte-americano. Nesse sentido, a base brisée de sua pumpkin pie é extremamente lisa e crocante. O recheio, finíssimo, é “temperado” com canela, gengibre, noz-moscada e pimenta-do-reino. Para coroar tudo, chantili recém batido, digno de palácio parisiense. O valor da fatia é de R$ 21.

R. Simão Álvares, 1031, Vila Madalena. Sex., sáb. e ter., das 11h às 19h. Tel.: (11) 3031-9929

L’Albero dei Gelati

Gelato de abóbora com canela é destaque na L'Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi

Sorveteira hypada em São Paulo, Fernanda Pamplona decidiu que entre os dias 30 de outubro e 05 de novembro terá três sabores coloridos comemorativos ao Dia das Bruxas. O primeiro gelato, laranjíssima, leva abóbora orgânica polvilhada com canela. Há ainda cenoura roxa com mamão e limão com marmelada de abacaxi, que ganha cor azul por ser infusionado em chá de clitória. Os copinhos e casquinhas começam em R$ 16 (até dois sabores) e os potes em R$ 35 (350 ml).

R. dos Pinheiros, 342, Pinheiros. Todos os dias das 10h às 23h. Tel.: (11) 3063 -1821

Mag Market

Inspirada no carrot cake, Tássia Magalhães lança o bolo de abóbora. Foto: Tássia Magalhães

Tássia Magalhães não tinha nem 18 anos quando começou estágios em confeitaria. Na altura, ao lado de Jefferson Rueda, no Pomodori. Hoje já chef, estabelecidíssima com seu autoral Nelita, aproveita seu Mag Market tanto como laboratório experimental, quanto como palco para as doçuras que não cabem no menu do restaurante.

Para o Dia das Bruxas, inspirada no americaníssimo carrot cake, ela serve bolo de abóbora (e não de cenoura!) com especiarias, cobertura de cream cheese e flores comestíveis (R$ 24 a fatia ou R$ 168 inteiro).

R. Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi. Ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 9h às 17h. Tel.: (11) 95609-8598