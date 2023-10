Árvore de Natal em chocolate belga beira R$ 3000

Outubro nem se despediu e, logo no primeiro dia de vendas da árvore de chocolate belga ao leite, a Carmella já vendeu uma. A chocolateria está no DNA da doceria charmosa, instalada há dois anos no Baixo Pinheiros. O décor e os presentes natalinos, igualmente.

Tanto assim que, neste ano, o confeiteiro Lucca Guilger não se restringe a repetir sucessos passados. Sem abolir o chocotone de pistache (R$ 239 com 800 gramas), lança essa peça ostentatória, de 4 quilos, 72 centímetros de altura e outros 32 de diâmetro na base, armazenada em uma caixa verde rígida, com visor na frente, ao preço de R$ 2.900.

Entre preencher moldes maciços de bolinhas e bolonas natalinas com chocolate belga ao leite, pintar algumas delas e montá-las até chegarem ao formato idealizado, Lucca leva ao menos 30 horas. Até por isso, comprometeu-se a esculpir apenas 10 unidades até o dia 24 de novembro.

Preenchidas com drágeas, as comporteiras são opção mais barata de mimo natalino. Foto: Vitor Neves

No entanto, não contava que a primeira saísse antes mesmo de ser exposta – o que acontecerá no próximo dia 6. “No balcão, comentei que tinha terminado os testes e o cliente quis porque quis uma. Acabou levando”, conta ele.

As outras nove unidades, em contrapartida, precisam ser encomendadas e serão entregues a partir da primeira semana de dezembro. Aviso: elas duram um mês, “desde que não deixadas no sol, a 30°C, obviamente”, frisa Lucca.

Além da árvore trilhardária, há novidades menos onerosas na butique de doces. Um exemplo são as drágeas de amêndoas e castanha de caju banhadas em chocolate belga (a R$ 149 com 250 gramas ou R$199 com 450 gramas).

Carmella

R. Vupabussu, 199, Baixo Pinheiros. Ter. a sex., das 10h às 20h; sáb. e dom., das 9h às 20h. Tel.: (11) 93045-1989