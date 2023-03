Carla Pernambuco recebe convidadas para aulas de cozinha ao longo do mês de março

Carla Pernambuco receberá três mulheres para cozinharem no estúdio CP, dando início a temporada 2023 do projeto Gastro Pop, em que convidados ministram aulas de cozinha à quatro mãos.

Quem começa a bateria de aulas é a catarinense Laila Mengarda, no dia primeiro de março, que vai ministrar uma oficina natural e sem açúcar. O menu que será ensinado inclui suco de laranja, aperitivo de hummus de beterraba e crackers de semente e palitinhos de legumes, cumbuca nordestina e sorvete cremoso de fruta com spirulina.

No dia 7 de março Marli Dall’Stella, pesquisadora de receitas austríacas e alemãs, dará um curso de strudel asiático. Ao longo da aula, Marli contará a história da receita e ensina o preparo do doce, desde os recheios de maçã e ricota, até os acompanhamentos de creme de baunilha e chantilly.

A própria Carla Pernambuco é quem comandará a aula do dia 17 de março. Em uma aula-jantar, a proprietária do Carlota vai ensinar alguns clássicos do estabelecimento em um menu de quatro tempos: croqueta de siri com chutney de papaia e maracujá, peixe com banana da terra e velouté de coco, entrecôte com rosti de mandioca e fonduta e crumble-strudel de maçãs.

Para encerrar o mês, no dia 29, Fernanda Possi também vai preparar uma aula-jantar com harmonização de vinhos. No menu de quatro etapas estrelam crudo de carne com crocante de prosciutto servido com focaccia, raviolo d’oro com trufas frescas, pappardelle de cordeiro e demi-glace e panacota de amêndoas com chocolate e coulis de frutas vermelhas.

Vale ressaltar, porém, que as aulas saem pelo valor de R$ 350. Além disso, as vagas são limitadas e devem ser reservadas.

Serviço

Continua após a publicidade

Estúdio CP – Rua Sergipe, nº 768 – Higienópolis

- 01/03, de 14h30 às 17h30 - Laila Mengarda

- 07/03, de 14h às 18h - Marli K. Dall’Stella

- 17/03, de 19h às 22h – Carla Pernambuco

- 29/03, de 19h30 às 22h30 - Fernanda Possi

Valor: R$ 350 por aula

Telefones: (11) 98225-6030 / (11) 3661-8670