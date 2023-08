Quem pensa que os chefs de cozinha famosos estão sempre distantes do povo e preparando pratos chiques e difíceis está errado, e o chef Henrique Fogaça provou isso topando nosso convite. Chamamos o jurado do Masterchef para dar dicas valiosas de como preparar a marmita de todo dia, que vão desde as compras até o armazenamento de alimentos para facilitar na hora de fazer.

Dicas para facilitar o preparo da marmita

Segundo Fogaça, há alguns macetes que você pode usar para deixar sua vida mais fácil antes de montar a marmita. O primeiro é deixar o arroz e o feijão prontos, mas, se você não gosta de deixar o feijão já engrossado, o chef tem uma solução: “Cozinhe 80% dele, depois, na hora de fazer a marmita, você pode aquecer o caldo, que vai evaporar e engrossar”.

A farofa também pode ser agilizada. “Deixe-a previamente pronta e, na hora de servir, aqueça-a na frigideira com um pouquinho de manteiga”, explica o profissional, que também conta que, no caso de ragu ou bolonhesa, a carne pode ficar pronta na panela para posteriormente ser aquecida e colocada na marmita. “No caso de fazer um escalope, não recomendo, porque durante o tempo entre o momento que você faz a carne até a hora de guardar, ela acaba cozinhando e quando for aquecida, acaba ficando dura”, exemplifica.

Como não enjoar da marmita da semana?

E quem nunca seguiu uma fórmula de marmita que adorou, mas depois enjoou tanto que ficou um bom tempo sem comer aquela opção? Henrique Fogaça revela um segredo para isso não acontecer mais: “No caso da carne, é possível ser versátil preparando um picadinho, iscas, fazer uma bolonhesa ou um belo ragu. Já na farofa, você pode mudar os elementos, como acrescentar bacon e ovo, um pouco mais de alho, adicionar brócolis, acrescentar legumes e ir criando outro sabor totalmente diferente”.

O que deve ter em uma marmita?

Dois itens indispensáveis que não faltam na cozinha de Fogaça e, segundo ele, também não podem faltar na sua marmita são cebola e alho. Além deles, têm os ingredientes que dão um tcham na comida, segundo o chef. “Pimenta-do-reino, ervas secas, orégano, alecrim, tomilho, sálvia e manjericão, se utilizados, podem trazer uma potência ao sabor”, ressalta.

Agora que você tem as dicas de chef, pode preparar sua marmita e despreocupar-se de enjoar dela, até porque, Fogaça pode ser famoso, mas também usa o básico para fazer uma boa cozinha quente.