Quem diz que linguiça é tudo igual está muito errado. E se na hora de comprar a sua você não sabe qual linguiça do mercado levar, está na hora de acabar com todas as suas dúvidas. Conversamos com o professor do curso de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, Dawilson Fonte, para te explicar os tipos de linguiça e as diferenças entre elas.

O que é a linguiça?

A linguiça é um embutido feito com diversas carnes - sendo a suína uma das mais consumidas - que podem ser moídas ou picadas, e, quando temperadas ou acompanhadas de especiarias, ficam com um sabor um pouco mais diferente. As carnes, no geral, são embutidas em tripas (animais ou sintéticas) para conservar os alimentos, inclusive, aqui no Brasil, a iguaria já foi chamada de enchido, um nome herdado dos portugueses.

Quais são os tipos de linguiça?

Linguiça Calabresa: Obtida exclusivamente de carne suína, esta linguiça é curada e deve ter um sabor picante, característico da pimenta-calabresa. Além disso, pode ser ou não submetida ao processo de estufagem ou algo similar para desidratação e ou cozimento. Neste caso, o processo de defumação é opcional.

PUBLICIDADE

Linguiça Portuguesa: Feita exclusivamente de carnes suína, curada e submetida ao calor com defumação. Normalmente, se apresenta no formato de uma ferradura e possui sabor acentuado de alho.

Linguiça Toscana: Com junção de carnes suína e gordura suína, esta linguiça é crua e curada

Paio: O paio é um tipo de linguiça que mistura as carnes suína e bovina, é embutida em tripas naturais ou artificiais comestíveis, curada e submetida à ação do calor com defumação.

Chorizo Argentino: O chorizo argentino é uma linguiça de carne de porco picada e marinada com temperos como o colorau - o que dá a cor para o produto - além de ser coberta com a pele do porco. E, apesar do nome, a origem é espanhola, mas a adição da páprica só aconteceu quando chegou à América.

Morcela: Mesclada com tripas de porco ou de carneiro, a morcela é recheada de sangue coagulado e outras especiarias. E, independente de onde ela seja feita, não possui variação nos ingredientes utilizados e no modo de preparo

PUBLICIDADE

Pronto, agora que você já tem mais informações para fazer bonito naquele momento crucial do churrasco, quando as linguiças vão saindo da grelha, que tal checar também qual é a melhor linguiça toscana eleita pelo júri de especialistas do paladar clicando aqui?