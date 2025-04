As marcas avaliadas na categoria "nuts": Ferrero Rocher, Talento, Cakess, Petite Fleur e Baianí Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Tendência forte na Páscoa 2025 são os ovos de Páscoa incrementados com nuts variadas. Amendoim, praliné de amêndoas, castanha do Pará, avelãs...

O time de especialistas composto pelos chef Rafael Aoki @rafael_aoki , por Marcio Otha @marcioohta, da Artisano Gelatos, e por Patrícia Filardi @patifilardi, da Casa Fasano, elegeu como as melhores combinações de chocolate ao leite com nuts o ovo Not Nickers, da Cakess, e o praliné de amêndoas da Petite Fleur. Abaixo você confere as avaliações e também conhece as demais marcas da categoria.

Os favoritos da categoria

A cremosidade do chocolate combinada ao delicado crocante do praliné do ovo da Petite Fleur conquistou o paladar do júri Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Petite Fleur

O ovo de chocolate ao leite belga com amêndoas carameladas conquistou o júri pela cremosidade do chocolate combinada ao delicado crocante do praliné feito com lascas de amêndoas (R$ 350, 400 g)

O ovo da Cakess, feito com casca de chocolate ao leite recheada com duja de amendoim, amendoins torrados e caramelo de baunilha Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Cakess

O ovo batizado de Not Nikers, feito com casca de chocolate ao leite recheada com duja de amendoim (pasta feita a partir de um mix da oleaginosa com chocolate), amendoins torrados e caramelo de baunilha, fez sucesso na avaliação às cegas pelo sabor, pelo capricho no preparo do caramelo e pelas camadas de recheio bem definidas (R$ 210, 450 g)

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

** As avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Abaixo você confere a lista dos cinco ovos de Páscoa testados às cegas na categoria “nuts”.

5 marcas avaliadas na categoria “nuts”

