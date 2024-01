Clássicos de São Paulo: hot dog ‘completão’

Um elemento marcante da rica história de 470 anos da cidade de São Paulo é a culinária de rua, que marca presença constante no cotidiano dos quase 12 milhões de habitantes da metrópole. Seja a caminho do trabalho ou em momentos de lazer, barracas e food trucks paulistanos oferecem as mais diversas iguarias, entre elas salgados, espetinhos, milho cozido, pastéis, bolos e sanduíches.

Entre as opções mais clássicas, está o icônico cachorro quente “completão” paulistano, um sanduíche considerado por muitos como uma refeição. Há quem diga que o famoso “hot dog monstrão” da vizinha Osasco serviu de inspiração para a receita típica da capital paulista.

O que tem no hot dog completão paulistano?

Hot dog do Dog do Betão Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Apesar de sua origem na cultura estadunidense, o hot dog ganhou adaptações distintas em cada local que conquistou. Em São Paulo, a variação se destaca pela inclusão de uma ampla seleção de ingredientes, sendo o purê de batata o mais notável, conferindo um toque peculiar ao completão.

E provando que completão não é apenas um nome, além do purê de batata, o sanduíche aceita ainda ervilha, milho, queijo parmesão, cheddar, molho de tomate com carne moída, cenoura ralada, bacon, catupiry, vinagrete e até frango desfiado.

Dog do Betão: o completão da madruga

Os hot dogs do Dog do Betão são servidos diretamente no balcão do food truck, que toma uma nova vida na madrugada. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Operando há 29 anos na região da Avenida Sumaré, o Dog do Betão está estabelecido há 9 anos em seu endereço atual, na altura da rua Ministro Godói, após duas décadas em uma avenida próxima. Situado em Perdizes, o food truck atrai dois públicos distintos ao longo do dia.

Das 19:30 à meia-noite, o Dog do Betão recebe predominantemente famílias, casais, consumidores locais e pedidos de delivery, consolidando-se como um ponto de venda popular na região ao longo dos anos. No entanto, o estabelecimento acabou também por se tornar uma referência de opção noturna na cidade que nunca dorme, permanecendo aberto até as 4 da manhã, atraindo um público jovem-adulto que busca uma refeição, digamos, substancial após baladas e eventos noturnos.

Há dezesseis acompanhamentos para incluir nos hot dogs. Os clientes devem escolher quais ingredientes devem ficar de fora da montagem da bandejinha, já que o padrão é preparar com todos os ingredientes disponíveis. O lanche é montado com duas salsichas em um pão tradicional de hot dog e os acompanhamentos, que são cobertos pelo tradicional purê de batatas, molho de carne e queijos.

Ketchup e mostarda na bisnaga no balcão do Dog do Betão. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Veja abaixo a o que vai no completão do Dog do Betão, na ordem da montagem:

2 salsichas

Catupiry

Ervilha

Milho

Tomate em cubos

Ketchup

Mostarda

Maionese

Frango desfiado

Cenoura ralada

Batata palha

Purê de batata

Molho de carne

Queijo cheddar

Queijo Provolone

Parmesão ralado

Os cachorros quentes são servidos em bandejas de isopor, sendo praticamente impossível manuseá-los com as mãos. O preço do hot dog no food truck é R$ 25, e os clientes podem escolher entre dezesseis acompanhamentos para personalizar seu lanche. E se der preguiça de sair de casa o Dog do Betão oferece delivery via iFood por R$ 27,99.

Serviço: Dog do Betão. Endereço: Rua Ministro Godói, 1730 - Perdizes, São Paulo. Horário: 19:30 às 04:00. Telefone: 11 99790-1256. Delivery disponível pelo Ifood. Instagram: @dogdobetao.