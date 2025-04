Para muitos, ela é igualzinha ao panetone do início do ano, mas a colomba pascal é, na verdade, um pão doce com algumas diferenças relevantes em relação ao seu parente natalino. Apesar de terem, basicamente, os mesmo ingredientes, a textura e o formato são bem distintos entre si.

⁠Qual é a diferença entre colomba e panetone?

A chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, Larissa Brito, conta que “as duas massas são semelhantes, porém possuem formatos diferentes. O panetone é redondo e alto, a massa um pouco mais fibrosa e levemente elástica. Já a colomba, tem o formato de pomba, que é a tradução do nome em italiano, e a massa costuma ser uma pouco mais macia e úmida”.

Como diferenciar uma colomba e um panetone no paladar?

Além da textura anteriormente mencionada, a especialista aponta que o sabor também as diferenciam. “Na colomba, o sabor mais cítrico e adocicado é notório, enquanto no panetone o sabor é mais amanteigado e nota-se a presença de baunilha e laranja, destacando a variedade de frutas cristalizadas”, conclui.