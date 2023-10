Atingir o ponto perfeito da massa de um cheesecake pode ser parecer uma tarefa difícil e não intuitiva. De origens milenares, o preparo moderno desse doce surgiu no século passado, quando o cream cheese foi introduzido na massa. Desde então, a receita seguiu essa linha, ganhando variações pelo mundo afora.

Mas você sabe como acertar o ponto de um cheesecake? E o que um bom cheesecake deve ter? Convidamos o chef pâtissier Francisco Soligon, do restaurante Nonna Rosa, para responder essas e outras questões sobre essa amada sobremesa.

Quais as características de um bom cheesecake?

Veja as características de um cheesecake correto que o chef elencou:

Massa crocante , com aproximadamente 1 cm de espessura;

, com aproximadamente 1 cm de espessura; O creme deve ser liso , de laterais aveludadas e interior cremoso;

, de laterais aveludadas e interior cremoso; Não deve apresentar rachaduras em cima;

em cima; Complexidade de sabor no creme, com toques cítricos da laranja e o sabor suave de baunilha ;

da laranja e o sabor suave de ; Creme levemente salgado ;

; Apresentar uma calda com acidez e dulçor, sendo as compotas de frutas amarelas e ervas aromáticas as opções favoritas do chef;

Como acertar o ponto do cheesecake?

Atingir uma consistência lisa, uniforme e aveludada é uma das dificuldades mais comuns na hora de preparar um cheesecake. Mas, segundo o chef, é muito fácil corrigir erros nesse processo. “Primeiramente, o creme deve ser batido de forma suave e em velocidades baixas, para tornar possível a incorporação de ar, que vai deixar a sobremesa mais leve”, conta o chef. O uso de ingredientes de qualidade também é fundamental para um cheesecake com sabor e texturas adequadas.

O segredo do ponto do cheesecake está na hora de colocar no forno. “O cheesecake deve ser assado em banho-maria, para criar um ambiente úmido no forno, que vai favorecer o ponto liso do creme. A temperatura do forno não deve exceder 100 °C para os cheesecakes tradicionais, para evitar as rachaduras na superfície.”

Na hora de servir, é importante que o cheesecake esteja resfriado na geladeira, a uma temperatura de aproximadamente 10 °C, que vai permitir que o creme desmanche na boca ao comer.

Se você quiser fazer em casa o cheesecake, confira nossa seleção de 5 versões dessa tão apreciada sobremesa.