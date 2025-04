“É importante buscar opções mais tradicionais e confiáveis”, aconselha Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo. Quando o assunto é colomba pascal, muitos elementos devem ser levados em consideração na hora da compra. Uma boa lista de ingredientes e a experiência sensorial são bons aliados quando o consumidor se sente perdido em meio às gôndolas do mercado.

Olhe bem a embalagem

“No rótulo, os ingredientes são descritos de forma quantitativa, ou seja, o primeiro ingrediente da lista, é o que predomina no produto, os outros seguem em suas ordens de quantidades. Exemplo: farinha, leite, ovos, açúcar, frutas cristalizadas, fermento, sal, baunilha, raspas de laranja e limão. Nas versões de supermercados, é possível encontrar alguns conservantes, gorduras, lecitina entre outros”, destaca a especialista. Além disso, verificar se o produto está bem embalado também é uma boa dica.

Sinta o cheiro e, se possível, experimente

Se for possível provar na hora de comprar, a especialista destaca quais sensações o consumidor deve sentir em uma colomba de qualidade. O cheiro deve ser uma mistura de manteiga com os cítricos. Já a textura deve ter leveza, maciez e umidade, com sabor amanteigado e bem adocicado.

Como é feita uma colomba pascal?

A colomba é um pão doce, leve e macio, que, geralmente, leva frutas e tem o formato de pomba. Entenda os processos e os ingredientes utilizados nessa produção aqui.