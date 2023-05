Como fazer o cookie perfeito de acordo com quem mais entende do assunto

A receita de cookie é aparentemente simples, com ingredientes como ovo, manteiga, açúcar mascavo e chocolate -- dependendo se quer fazer um tradicional ou algum mais diferentão. O fato é que, apesar da simplicidade da receita, não é tão fácil fazer um cookie perfeito.

Conforme explicam Carolina e Camila Lopez Apostolico, donas da Cookeria São Paulo, o cookie perfeito é aquele com uma leve crocância por fora, macio por dentro, nem tanto chocolate para sentir a massa, nem doce ou gorduroso demais e nem tão alto também.

Para chegar na receita ideal, as duas viajaram o mundo para conhecer diferentes lojas e diferentes tipos de cookies. Depois, entenderam qual era o cookie que mais agradava e, ao longo de seis meses, começaram testes para a receita ideal: textura e sabor que desejam.

Os cookies da Cookeria, na Rua Costa Aguiar, 1424, no bairro do Ipiranga Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

“O equilíbrio entre os ingredientes e a temperatura do forno são variáveis que interferem diretamente no produto final”, dizem. “É preciso entender essa relação, experimentar muito, brincar com as possibilidades e ajustar proporções até chegar na sua versão preferida”.

Ingredientes, forno e o cookie perfeito

Outro ponto muito levantado é a questão do que é usado na receita. “O cookie perfeito precisa de ingredientes de qualidade: manteiga ao invés de gordura vegetal, chocolate de verdade, ovos frescos, e, no meu caso, uso ovo orgânico, açúcar mascavo”, explica Vanessa Castelo, dona da Cookielicias. “Além de prática e da técnica correta, onde pequenos detalhes, como usar o forno sempre preaquecido, fazem toda a diferença”.

Falando em ingredientes de qualidade e equilíbrio, outro ponto sempre levantado é como é importante se atentar às quantidades. Não dá para fazer no olho: por ter muitos ingredientes doces e enjoativos em exagero, como baunilha e açúcar mascavo, é importante ter controle da receita e não se deixar levar colocando mais do que deveria. O resultado pode ser ruim.

“É essencial ter uma receita equilibrada. O cookie é um produto que leva muito açúcar e manteiga. Se você errar a mão e exagerar na quantidade, acaba com um produto extremamente doce e que ficará duro e ressecado conforme vai esfriando”, diz Daniela Etchenique Aguiar, uma das donas da Beik Confeitaria. “Uma receita equilibrada faz o cookie perfeito: a borda levemente crocante e o interior macio. Gostinho de baunilha, manteiga, um biscoito doce porém não enjoativo. As gotinhas de chocolate e recheios devem complementar o cookie, e não se sobrepor a textura e sabor da massa”.