Uma das maiores redes norte-americanas de donuts chegou ao Brasil em 1980, e, conforme os anos foram passando, as rosquinhas mais famosas da terra do Tio Sam ganharam os corações dos brasileiros. Por isso, as chances de você já ter experimentado um donut podem ser grandes, mas já parou para se perguntar como é o processo de fazer esse doce?

Paladar foi até a fábrica da Mister Donuts em São Paulo para ver de pertinho como é criado um donut do zero. O primeiro passo é juntar todos os ingredientes principais: farinha, ovo, manteiga, açúcar, leite, fermento e um pouquinho de sal. Todos eles vão para uma máquina que mistura tudo até formar a massa.

Depois de meia hora, a massa fica pronta e é dividida para ser amassada e cortada em forma de rosquinhas. Esse processo é feito manualmente com cortadores e exige bastante cuidado. Primeiro, faz-se uma bola grande de massa que depois é cortada em duas. Sobre uma superfície lisa coberta com bastante farinha, para evitar que a massa grude, começa todo o processo: um rolo de cozinha é passado para deixá-la bem lisinha e fina antes de ser cortada. Depois, os mesmos movimentos são repetidos até que a massa acabe, de modo que nada seja desperdiçado. O conteúdo, que agora já adquiriu aquela carinha de donuts, é pesado e levado para descansar.

Muitas horas depois, já com a massa crescida, chega a hora da fritura. Em um recipiente grande com óleo bem quente, os donuts são fritos de forma rápida para que não fiquem encharcados - por isso, normalmente, o donut é bem sequinho. Feito isso, alguns donuts vão para temperaturas baixas para serem conservados e levados às lojas, outros, depois de esfriarem um pouco, recebem os confeitos.

Os donuts não confeitados são justamente os que vão para as lojas, pois, se recebessem os confeitos antes da viagem, os pãezinhos fritos não chegariam fresquinhos nas mãos do consumidor. Por isso, esse processo final só é realizado nos locais de vendas.

Se depois de acompanhar todo o processo, você ficou com vontade de colocar a mão na massa, basta conferir nossas receitas de donuts para fazer em casa. Confira aqui.

Veja o processo completo do donut em vídeo: