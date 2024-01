Em 2024, a cidade de São Paulo completa 470 anos, com uma história repleta de festas, celebrações e, claro, receitas que são a cara da cidade. Entre pastéis de feira, hot dogs ao estilo “monstrão”, baurus, cuscuz paulista e lanches de mortadela, um pequeno e nostálgico doce tem a sua história diretamente conectada ao aniversário da capital paulista.

De textura macia e sabor de amendoim, o Dadinho nasceu em 1954, ano em que a cidade completava 400 anos. A data inspirou a Chocolates Dizioli a fazer um doce em homenagem à cidade. Inclusive, de início, seu nome oficial era “IV Centenário”, só depois mudou para Dadinho de fato.

IV Centenário de SP e o Dadinho

Muitas comemorações e homenagens foram organizadas para o aniversário de SP. Entre elas, o monumento “Voluta Ascendente”, arquitetado por Oscar Niemeyer para a inauguração do Parque Ibirapuera. O design em formato espiral tornou-se símbolo do aniversário e foi incluído na embalagem do Dadinho dentro de um círculo azul, acompanhado de outros desenhos de círculos e estrelas coloridos.

Outro grande acontecimento ocorreu sobre o Viaduto do Chá, localizado na região central da capital, de onde foram lançados papéis prateados na celebração que ficou conhecida como “chuva de prata”. Com isso em mente, a fábrica do Dadinho decidiu por uma embalagem metalizada na cor prateada para o doce.

PUBLICIDADE

Atualmente, a nova versão do Dadinho teve uma pequena mudança no formato, sendo um pouco mais achatado, assemelhando-se mais a um paralelepípedo do que seu original formato de cubo.

São Paulo: terra do amendoim

O DNA paulista não está apenas na embalagem do Dadinho: segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o estado é responsável pela produção de 90% do volume de amendoim no Brasil.

Se você gosta de amendoim, pode clicar aqui para aprender a fazer um outro doce clássico brasileiro que utiliza esse ingrediente: a paçoca.