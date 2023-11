Conheça o mil-caron, primeiro híbrido de mil folhas e macaron

Parece que foi ontem, mas Dominique Ansell, confeiteiro francês radicado em Nova York, inventou o cronut (um híbrido de donut e croissant) há 10 anos. Possivelmente, não imaginou que faria tanto sucesso, nem que entraria para a história das sobremesas. Muito menos que inspirasse tantos outros doces miscigenados.

Fã do assunto, Carolina Molena, da Mil Confeitaria, já juntou suas sobremesas com as dos chefs Renata Vanzetto e Lucas Corazza, com o sorvete da Artisano Gelato e com biscoito da Ooey Cookie. Invariavelmente, as invenções em edições limitadas deixam órfãos reclamões.

“Em outubro, vendemos 7200 doces, ainda assim tinha gente pedindo o mil-ridículo, que a gente fez com a Renata, e o mil cheesecake de limão, que criamos com o Lucas. O gelato, por sorte, entrou em linha”, confessa Calu.

Inquieta por natureza, a confeiteira que nem acabou a collab com a papelaria de luxo MH (um mil folhas com tâmaras), já estava matutando há mais de um mês sobre a próxima missão. Panetone até passou pela sua cabeça, mas, no meio do caminho, encontrou a colega Mayra Toledo, da May Macarons, e uma coisa levou à outra.

Em detalhe, todas as camadas do mil-carron: macarron de castanha-de-caju, ganache de baunilha, massa folhada caramelizada e ganache de caramelo. Foto: Alfredo Stahl

PUBLICIDADE

O mil-caron, ou may-folhas (R$ 7,50 a unidade ou R$ 43 a caixa com 5), tem uma aparência psicodélica, visto que Calu andava numa onda “Olho Mágico, aquele livro de ilusões em 3D, que fez sucesso nos anos 1990″.

Em azul-tiffany e cor-de-rosa, a doçura híbrida tem como base biscoitinhos de farinha de castanha-de-caju e não de amêndoas, como os clássicos macarons franceses. O recheio divide-se em uma camada de ganache de baunilha (sabor mais vendido na Mil Confeitaria), uma de massa folhada caramelizada e mais outra de ganache de caramelo.

“Diariamente tenho 16 tipos de macarrons na loja. Pistache não costuma sair da vitrine, mas gosto mesmo é de juntar sabores. O may-folhas tem baunilha e caramelo e vai ficar direto até o Natal, aí vão e voltam o laranja com capim-limão, o romeu e julieta e o maracujá com chocolate”, avisa Mayra.

Serviço

May Macarons – Al. Campinas, 1049, Jardim Paulista. Seg., das 10h às 17h; ter., das 10h30 às 18h30; qua. a sex., das 10h às 18h30; sáb., das 10h às 17h. Tel.: (11) 2385-9011

PUBLICIDADE

Mil Confeitaria – R. Álvaro Rodrigues, 54, loja 7, Brooklin. Ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 9h às 13h. Tel.: (11) 98403-7877