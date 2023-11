O TasteAtlas divulgou o ranking internacional “100 Best Rated Desserts in the World”, listando as cem melhores sobremesas do mundo. Esse levantamento foi feito com base na votação do público do site, que considerou 55,308 respostas válidas. Confira as que ficaram nas cinco primeiras posições:

5° lugar - Creme brulée

Tradicional da França, o creme brulée leva apenas 4 ingredientes: creme de leite, açúcar, ovos e essência de baunilha. A casquinha crocante de açúcar caramelizado é o grande diferencial desse doce que é simples, clássico e delicado, além de delicioso. E o melhor? Tem receita aqui no Paladar para você fazer e provar!

4° lugar - Tiramisù

Com café e mascarpone, o Tiramisù é uma tradicional sobremesa italiana. Composta por biscoito champagne, mascarpone, ovos, açúcar, leite, café e decorada com cacau em pó, é uma receita reconhecida mundialmente como uma das mais icônicas do país. Veja como fazer o tiramisu do Terraço Itália em casa!

3° lugar - Queso helado

Queso helado, ou “queijo gelado”, é uma sobremesa peruana feita com leite integral, canela, cravo, coco ralado, açúcar e gemas de ovos. Feito em uma panela e, depois, levado ao freezer para congelar, esse doce é delicioso e pode ser uma alternativa criativa e diferente para o bom e velho sorvete.

2° lugar - Bombocado

O doce brasileiro dentre as Top 5, bombocado (ou “queijadinha”), é uma sobremesa assada à base de coco ralado, farinha, leite, manteiga, ovos, açúcar e queijo parmesão ralado. Pode ser servida sozinha ou com um cafezinho e um pouco de chantilly. Receita ensina a fazer em casa!

1° lugar - Crepes

Feitas com farinha de trigo, ovos, leite e manteiga, essas finas panquecas francesas conquistaram o primeiro lugar do ranking. Os crepes são mundialmente conhecidos como uma das principais sobremesas da França e são bastante democráticos, uma vez que podem ser recheados da forma que quiser! Pode soltar a criatividade, vale salgado ou doce, presunto, queijo, cogumelos, chocolate, mel. Você quem manda! Um dos crepes mais conhecidos e tradicionais é o “suzette”. Confira a receita aqui no Paladar!