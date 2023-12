Cansado de panetones convencionais de frutas cristalizadas ou, então, de gotas de chocolate sem muita emoção? Fique tranquilo: restaurantes e confeitarias ao redor de São Paulo prepararam, para este Natal, versões dessa iguaria que fogem do lugar-comum.

São opções que levam desde buriti, caju, goiaba e cupuaçu até panetone pra comer de colher. É só escolher qual panetone diferentão você prefere e aproveitar o Natal.

Mocotó

Você consegue encontrar dois panetones diferentes no Mocotó, o restaurante do chef Rodrigo Oliveira. O Mocotone leva buriti, banana, caju, goiaba e cupuaçu, além de ser aromatizado com baunilha natural da Bahia, mel silvestre, cítricos e cumaru. Já o Chocotó leva chocolate ao leite Baianí, doce de leite da Fazenda Atalaia, malte caramelo e nibs de cacau para incrementar os aromas, também de baunilha, mel, cítricos e cumaru. Os dois, que estão disponíveis nas duas unidades da casa, estão sendo vendidos por R$ 99,90.

Onde: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros. 2951-3056. 12h/23h (sáb., 11h30/23h; dom., 11h30/17h).

Dona Deôla

Para 2023, são três opções de panetones gelados de colher, servidos em potes individuais (R$ 35,90 cada). Inspirada no tradicional bolo bem casado, uma das versões leva massa de panetone com cobertura e recheio do doce de leite artesanal da Dona Deôla. A novidade também é encontrada nos sabores pistache - massa de panetone com recheio e cobertura de brigadeiro de pistache e uma farofinha de pistache por cima - e brigadeiro belga, com massa de chocotone, recheio e cobertura de brigadeiro belga e granulado de chocolate.

Onde: Av. Pompéia, 1937, Pompéia. 3672-6600. Aberto 24h.

Panetone de colher é uma das opções da Dona Deôla Foto: Tadeu Brunelli

Confeitaria Dama

O já tradicional bolotone da Confeitaria DAMA é composto por camadas de massa de panetone da casa, recheio de brigadeiro belga e cobertura de miçangas em cores natalinas. A versão de aproximadamente 1,7kg custa R$275 e serve, em média, 10 pessoas.

Onde: R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros. 97095-3888. 8h/19h30 (dom., 8h/20h30).

Carole Crema

Dois discos de panetone com gotas de chocolate e uma farta camada de recheio que pode ser de brigadeiro com pralinê ou champanhe, coberto com chocolate ao leite e massa folhada crocante. Essa é a sugestão de Carole Crema com seu bolotone. Em suas duas versões, a iguaria sai a R$ 169,90 na versão de pralinê e R$ 159,90 com champanhe.

Onde: R. da Consolação, 3.161, Jardins. 3088-7172. 11h/19h (dom., 12h/17h).

Dois discos de panetone com gotas de chocolate: esse é o bolotone Foto: Ricardo D'Ângelo

Noir Chocolates

A Noir oferece os minitones, pedaços de panetone com gotas e cobertura de chocolate ao leite (200g, R$ 65,90), além do panetone com gotas de chocolate ao leite, recheio sabor chocolate amargo, banhado com chocolate ao leite e granulado ao leite (750g, R$ 135,90)

Onde: R. Treze de Maio, 1947, Bela Vista. 3289-9840. 10h/22h (dom., 14h/20h). Mais endereços no site da marca.