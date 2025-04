Em Paris, hotel de luxo faz ovo de Páscoa com sabor de alho negro

Um ovo de Páscoa com sabor de alho? Em Paris, o que poderia soar como uma combinação improvável está transformando a tradicional data pascal. Anne Coruble, chef confeiteira do The Peninsula Paris, decidiu quebrar convenções nesta temporada com uma criação que rompe barreiras entre o doce e o salgado.

Ovo de Páscoa com alho negro do The Peninsula Paris Foto: Laurent Fau/Divulgação

“Ebony Treasure” – como foi batizada a sobremesa em formato de cabeça de alho – representa uma exploração gastronômica inspirada na natureza e em ingredientes cultivados na França. O alho negro, protagonista da receita, já é por si só um produto de transformação. Resultado de um processo lento e cuidadoso, os dentes de alho comum são submetidos a calor controlado, desenvolvendo um sabor adocicado e complexo que lembra o chocolate.

Na versão pascal de Coruble, o chocolate ao leite de Madagascar (40% cacau) serve como base para incorporar o alho negro caramelizado e cristalizado, complementado por notas tostadas de avelãs do Piémont. A estrutura revela uma atenção meticulosa aos detalhes: ao quebrar a casca de chocolate, o cliente encontra oito “dentes” perfeitamente modelados, cada um recheado com ganache aveludada de alho negro e praline de avelã.

Esta não é a primeira experimentação ousada da chef. Entre suas combinações anteriores estão pareamentos inusitados como cogumelos chanterelle com brotos de abeto e avelãs caramelizadas, chocolate amargo com azeitonas taggiasca, cítricos com algas marinhas e até mesmo baunilha com tabaco – demonstrações de uma abordagem gastronômica que transforma o improvável em harmonias sofisticadas.

A sobremesa estará disponível até 22 de abril ao preço de €95, exigindo encomenda com 72 horas de antecedência – reflexo do processo artesanal necessário para sua elaboração.

Para os interessados, o The Peninsula Paris atende encomendas pelo telefone +33 (0)1 58 12 28 88 ou via e-mail ppr@peninsula.com.