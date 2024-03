Em São Miguel dos Milagres, luxo é comer bem

Sem cotação em estrelas, o luxo camufla hotéis boutique, resorts e pousadas. Das incumbências a cumprir, a reserva precisa ser inteligente; check-in e check-out ágeis e discretos; camas devem parecer armadilhas de tão irresistíveis; o serviço tem de ser eficiente e equilibrista – caloroso e profissional, minucioso e relaxado, sorridente e silencioso.

À listagem, tratamentos exclusivos de spa, amenities sofisticados, piscinas, arrumação e desarrumação de malas são bem-vindos. Excelentes refeições, no entanto, são imprescindíveis. Até por isso, para cravar sua própria luxuosidade na paradisíaca São Miguel dos Milagres, a Mahré nem titubeou – o primeiro contratado foi Rafa Gomes.

Chef Rafa Gomes assina a gastronomia da mais nova proposta hoteleira de Alagoas Foto: Rui Nagae

MasterChef profissional, iron chef e chefão do Tiara, dos dois Itacoas do Rio, do Tin Tin Botequim, dos Macaws de Niterói e Búzios, foi ele quem concebeu a gastronomia da nova proposta hoteleira do trecho mais disputado e festivo do litoral alagoano.

Da cozinha do Tahí sai café da manhã, quitutes de praia e piscina, pratos para almoço no restaurante ou jantar na areia. Fora dos menus, ainda pode sair arroz cremoso nordestino (uma espécie de baião caldoso finalizado com espuma de abóbora), bobó de camarão com farofa de banana, churrascadas de terra e mar e outras comidonas para serem compartilhadas.

Suíte Mar, a topo de gama do novo Mahré, em São Miguel dos Milagres. Foto: @ruinagaefotografia

Assim como Milagres tem zentos tons de azul e verde, mas não parece o Caribe; a comida de Rafa tem elegância e complexidade de sabores sem querer parecer bistronômica, nem estrelada. A graça é a deliciosidade em coerência com o clima, a cultura local e a paisagem. Em teoria, uma boa definição de luxo.

Na prática? Carpaccio de polvo com tartare de maçã verde (R$ 72), vinagrete de frutos do mar (R$ 64), tacos de camarão crocante com guacamole (R$ 54) ou de carne-de-sol com queijo coalho (R$ 50), pasteizinhos de lagosta com tartare de banana (R$ 62) e bolo gelado de coco (R$ 32) corroboram.

Cuscuz no café da manhã ou como principal (como come a brigada da Mahré), carne de sol artesanal com macaxeira gratinada, salada de mamão verde com lula fresquinha dão um toque extra de requinte.

Mahré

Sítio Monjolo, SN, Rural, São Miguel dos Milagres – AL. Diárias a partir de R$ R$ 3.036. Tel.: (82) 99134-6466