Nativo do México, o abacate se tornou ao longo dos últimos anos um ingrediente valioso para quem busca um estilo de vida saudável e prático na cozinha. Compondo saladas, wraps e os mais diversos sanduíches, o abacate tem características que poucos alimentos têm: textura cremosa, sabor suave, e claro, muito charme.

A fruta também tem uma ótima aceitação quando o assunto é tempero. Basta misturá-lo com ervas frescas, azeite de oliva e outros ingredientes para criar uma pasta aveludada, que adiciona um toque gourmet a qualquer prato.

Seja em doces ou salgados, o abacate continua a surpreender quem o adota como queridinho do dia a dia. A nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos, Lígia Prestes, é fã declarada de abacate e nos ajudou a entender como esse fruto pode mudar sua relação com a cozinha. A sócia-diretora da fazenda de abacates “Carlini”, Cecília Whately também conversou conosco e pontuou fatos interessantes sobre o preparo da fruta. Confira o bate-papo:

Como incorporar o abacate em diferentes refeições?

“A maioria das pessoas conhece o abacate batido com leite e açúcar”, comenta Cecília. “Mas ele é muito versátil. Até empanado e frito (ou na AirFryer) ele vira um petisco que combina bem com cerveja IPA ou uma lager mais amarga. Ele também fica bom em um hambúrguer, e até mesmo em um fat wash de um drinque, haja vista que o abacate tem muita gordura boa. Enfim, as possibilidades são imensas”.

PUBLICIDADE

Em que receitas o abacate pode ser usado como uma alternativa mais saudável?

Panqueca de abacate Foto: Carlini

Cecília e a nutricionista Lígia Prestes ressaltam como o abacate pode substituir as típicas frituras por um empanado menos gorduroso. “Ele pode ser um petisco mais saudável que uma fritura para acompanhar a cerveja por exemplo. O abacate também pode virar sorvete, por causa da quantidade de boas gorduras”, afirma Cecília.

Como escolher abacates maduros e prontos para consumo?

Lígia ensina que os abacates devem estar uniformemente macios, mas ainda assim resistentes ao toque. Às vezes, a fruta pode amadurecer de um lado e do outro ainda estar “verde”. No caso do abacate hass, um dos mais comuns, ele precisa assumir um tom esverdeado e escuro por completo.

PUBLICIDADE

Como os abacates devem ser armazenados?

Para que o abacate dure mais tempo, armazene na geladeira, com um filme plástico totalmente envolvido, longe de outros frutos que têm muito etileno (hormônio responsável por amadurecer as frutas) - como banana e mamão.

Eles podem ser congelados para facilitar o uso diário?

“Congelar os abacates em pedaços para poder usá-los mais tarde é uma ótima opção. Assim, além de evitar o desperdício, conseguimos preparar pratos saborosos como guacamoles, smoothies e pastas para passar na torrada”, comenta a nutricionista.

PUBLICIDADE

Abacate torrado Foto: Tati Frisson

O abacate se destaca melhor quando combinado com sabores específicos?

Como o abacate possui um alto teor de gordura boa, a fruta requer elementos ácidos para agregar ainda mais sabor. O limão e o vinagre balsâmico podem ser ótimas opções.

Quais os melhores snacks e aperitivos com abacate?

Aprenda a fazer três receitas que trazem abordagens diferentes com abacate. Confira:

PUBLICIDADE

Panna cotta de abacate

Panna cotta de abacate com calda de limão-siciliano. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão/Cerâmica Muriqui

Essa receita requer abacate no ponto – doce e cremoso – mas agora que você já sabe escolher, tudo vai ficar mais fácil. A panna cotta é uma sobremesa típica do Piemonte, uma das regiões leiteiras da Itália, o que explica a base da receita, o creme de leite fresco.

Clique aqui e confira como fazer panna cotta de abacate.

Sanduíche de peru e abacate

PUBLICIDADE

Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Essa receita de sanduíche de peru e abacate da chef Cris Muratori é ideal para quem deseja um lanche rápido, fácil de preparar e muito saboroso. Quando você experimentar esse sanduíche, vai perceber que a junção do peru com o abacate é muito equilibrada.

Clique aqui e confira como fazer sanduíche de peru e abacate.

Avocado toast

Avocado toast pode ser servido no café da manhã, da tarde ou até mesmo no brunch Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

PUBLICIDADE

O avocado toast nada mais é que uma deliciosa torradinha coberta por fatias de abacate e alguns temperos, que podem variar, dando o toque especial a cada versão. Por isso, pedimos para a chef Amandine Izza nos ensinar sua receita, que leva mel, limão e granola salgada.

Clique aqui e confira como fazer avocado toast.