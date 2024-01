Na hora de beber uns bons drinques no Réveillon, nem pensamos no dia seguinte, não é? A ressaca é o preço que se paga por momentos que às vezes nem lembramos direito, mas sabemos que foram divertidos. Se você enfiou o pé na jaca nesse fim de ano e bebeu um pouco (ou muito) mais do que devia, nós vamos te ajudar a aliviar os sintomas com sete receitas práticas e leves.

A nutricionista Gabriela Cilla, nos ajudou a selecionar alimentos que combatem a famigerada ressaca. Então pegue sua garrafinha de água (já que a hidratação é sempre o passo número um) e confira estas receitas incríveis.

Torrada com abacate

Incremente sua avocado toast com esta receita da cafeteria Coffee and Co. Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Se os enjoos estão fortes e a indisposição batendo na porta, com certeza o abacate é a solução para esses problemas. Junto com uma torradinha, picles de cebola roxa e uma pitada de limão e mel, esse lanche tem tudo para recuperar suas energias e te deixar mais disposto para voltar às suas tarefas (ou às celebrações).

Veja a receita

Salada de maçã

Salada de maçã do Cora. Foto: Tati Frison

A salada é uma ótima opção para quem quer recuperar as forças e, ao mesmo tempo, comer algo mais leve e nutritivo. Essa receita de salada de maçã com radicchio, nozes pecan e queijo do chef Pablo Inca é fácil de preparar e irá proporcionar uma sensação de saciedade para quem precisa elevar os níveis de energia depois da folia.

Veja a receita

Sopa de pepino e iogurte

Super refrescante e fácil de fazer, esta sopa fria é feita com pepino japonês, beterraba, rabanete, dill e hortelã.Confira a receita. Foto: Márcio Fernandes/Estadão

E se o foco é dar um up depois das festas, claro que a sopa não poderia ficar de fora, né? Com bastante leveza e sabor, essa receita de sopa de pepino e iogurte é servida fria, o que dá uma sensação de refrescância e hidratação. Para te ajudar ainda mais, a sopa fica pronta em apenas seis passos.

Veja a receita

Banana detox

Banana detox do Le Pain Quotidien Foto: Eduardo Godoi | Le Pain Quotidien

Sentiu que para curar a ressaca precisa de algo mais doce? Então, faça essa receita de banana detox, que além de muito cremosa, é leve e fácil de fazer. Para esse prato, utilize pudim de chia e cúrcuma, elementos que ajudam a diminuir as dores de cabeça e a retenção de líquido.

Veja a receita

Tapioca de couve

Tapioca de couve com carne seca. Foto: Mocotó

A tapioca é um dos melhores lanches para quem está de ressaca. Renovando a flora intestinal e proporcionando mais disposição, essa receita de tapioca de couve do restaurante Mocotó não é apenas deliciosa, também combate o inchaço e as náuseas.

Veja a receita

Arroz com legumes

Arroz com legumes Foto: Neuton Araujo

Prefere não comprar comida depois de exagerar na folia? Que tal fazer um arroz rapidinho? Basta cortar uma cenourinha e outros legumes que tiver em casa e voilà! Temos um arroz com legumes bem saboroso, leve e nutritivo.

Veja a receita

Vitamina de banana e cacau

Vitamina de banana com cacau Foto: Jeferson Souza

E uma última opção para dar um up é essa receita de vitamina de banana com cacau do DoRo Gastronomia. Acrescente um pouco de água na vitamina para aumentar sua hidratação.

Veja a receita