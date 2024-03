Helena Rizzo, chef e apresentadora do programa Masterchef, da Band, declarou ao site Breeza que faz uso de cannabis em seu dia a dia. Ela consome a flor e o óleo extraído da maconha de forma medicinal e recreativa, para tratar insônia e relaxar.

Embora a chef confirme que a substância ajuda também em seu processo criativo, destaca que não a utiliza durante o trabalho. Helena comenta também que, caso a substância fosse legalizada, ela gostaria de criar receitas usando a cannabis, principalmente de sorvetes: “seria uma coisa muito deliciosa, um sorvete com esse aroma refrescante, limão com cannabis”.

A introdução da maconha na gastronomia vem sendo feita aos poucos em países nos quais a cannabis é legalizada. Um prato já bem popular é o brownie de maconha, mas a planta pode ser utilizada também em molhos, purês e coquetéis.

Há também cervejas de maconha que vêm se popularizando em bares no mundo e o Brasil não fica atrás. O bar Hocus Pocus, em Pinheiros, lançou, em abril do ano passado, cervejas sazonais com aroma da cannabis. Apesar de ter o cheiro e o sabor da planta, a bebida não possui as características psicotrópicas e alucinógenas, que dão o famoso “barato”.