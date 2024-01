João Diamante estreia programa baseado na culinária do Big Brother Brasil

Nesta segunda, dia 8, começa a 24ª edição do Big Brother Brasil. Ok, a casa terá mais quartos, uso de inteligência artificial e antigos participantes entre os candidatos. Sem surpresas, Tadeu Schmidt será mais uma vez o apresentador. Quer dizer, o real oficial.

Nas redes, influencers e até cozinheiros farão o papel de mediadores do BBB. João Diamante é um deles. Jurado do “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, reality culinário da Rede Globo, ele estreará o quadro “Cola com Diamante” no seu perfil do Instagram (@joaodiamante).

“Vou comentar os vídeos gastronômicos da casa dando dicas e fazendo as mesmas preparações com um olhar técnico, para mostrar que o problema da xepa não são ingredientes ruins”, explica o chef, que garante que ensinará “iguarias com miúdos e carne de segunda”.

Como uma Palmirinha atualizada, João promete dar receitas de forma descontraída, como faz em seus próprios restaurantes no bairro carioca do Maracanã, a Lanchonete É Nóis e o Gastrobar Diamante.

Este último, ainda em soft opening, reflete a “pegada” do seu programa no Instagram. No novíssimo cardápio, o baiano criado no Complexo do Andaraí serve moela bourguignon, tempurá de sardinha e coração de galinha à parmigiana, valoriza miúdos e produtos “baratos” com a tal da descontração.

Para quem não sabe, aos 32 anos, João já passou pelo Jules Verne, antiga cozinha estrelada de Alain Ducasse na Torre Eiffel, e destaca-se como agitador social, graças a autoria de projetos como o Diamantes na Cozinha.

Fã de lasanha, confessa que superou a receita materna e que, talvez, a sua versão dê as caras no “Cola com Diamante”.