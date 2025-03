Mulheres que revolucionaram a cozinha com livros de receita que fizeram história

Os livros de receitas nunca mais foram os mesmos depois da escrita de mulheres que revolucionaram o mercado editorial. Além de ensinar receitas culinárias de sucesso, elas mudaram a maneira de pensar a comida em casa. Seja através da crônica, como fez lindamente Nina Horta. Ou adicionando um tempero sexy ao trivial, como a domestic goddess Nigella Lawson.

A jornalista, escritora e apresentadora Nigella Lawson transformou a cozinha em espaço de poder Foto: Nigella Lawson / DIVULGAÇÃO

Nigella, a diva da cozinha

A inglesa Nigella Lawson virou bestseller com a mesma rapidez com que assamos uma fornada de biscoitos. Jornalista formada em Oxford, escritora e apresentadora de sucesso, estreou no universo literário com o livro How to Eat, seguido de seu maior sucesso: How to be a Domestic Goddess, lançado no Brasil com o título Como ser uma diva na cozinha, @editorabestseller

O segredo do sucesso de seus livros vai muito além das receitas. Nigella inspirou uma legião de seguidoras a vestir o avental, porém sem perder o apelo sexy do ofício, a ternura e o humor - no caso dela, literalmente britânico.

Sabia que o diretor de cinema Tim Burton buscou em Nigella o tom para a personagem da Rainha Branca em sua versão de Alice no País das Maravilhas?

Nigella nunca encarnou a dona-de-casa que faz comida para agradar a família. Pelo contrário, deixou claro, desde a primeira linha, que o protagonismo da história é de quem cozinha. E o prazer idem. Para ela sabores, aromas, intenções e a relação com a comida, propriamente dita, podem ser tão sensuais quanto um beijo de amor.

Sua postura de rainha sexy do lar foi abalada momentaneamente há alguns anos por um episódio grotesco de machulência em que seu então segundo marido, o colecionador de arte Charles Saatchi, a agrediu fisicamente em um restaurante em Londres.

Nigella escreve atualmente para o The Gardian e segue divando na tevê, nos livros e nas redes sociais.

Nina Horta foi a cronista gastronômica mais amada do Brasil Foto: Daniela Ramiro

Nina Horta contadora de causos

Quando lançou o livro Não é sopa (Companhia das Letras), em 1995, falar de comida era um território carente de afetuosidades. Nina já escrevia crônicas e receitas semanais na Folha de S.Paulo desde 1987. Seus leitores aguardavam muito mais ansiosamente por suas histórias suculentas do cotidiano do que por mais uma receita. Isso já havia de sobra. Nina escrevia lindamente e ainda tinha um humor refinado.

O livro foi um sucesso editorial, como esperado. A segunda edição saiu um ano após o lançamento e teve três reimpressões. Nina colocou a comida em um patamar até então inédito. Seus textos eram devorados e comentados com o mesmo entusiasmo por um público mais sortido que bolacha na feira. Do executivo ao estudante. Tias, avós, netas, todo mundo gostava de ler Nina Horta.

Comida virou assunto do dia com Nina, que detestava qualquer tipo de afetação na gastronomia: “esnoberia em matéria de comida é aberração.

O livro Nunca Treze à Mesa, de Orietta del Sole: comida transformada em arte e boas histórias Foto: Chris Campos

“Mais barroca que Bernini”

Era assim que Orietta del Sole costumava definir a si mesma. Nascida na Itália, em uma família rica, passou 20 anos entre o Uruguai e a Argentina e exatos 17 carnavais no Brasil a partir da década de 1970. É dela o livro Nunca treze à mesa (Companhia das Letras), lançado em 1997.

Orietta foi uma cozinheira conceitual, que desde pequena gostava de embaralhar sabores, responsável por elevar a comida ao patamar de arte com suas criações. As mesas postas eram um escândalo de lindas. A comida criativa e elaborada harmonizava com seu estilo pessoal. Uma mulher interessantíssima, que também desenhava jóias e acessórios e encarou a cozinha como arte culinária de fato. Seu livro segue como leitura atual para quem ama o universo da gastronomia e não dispensa uma história bem contada.

A escritora e apresentadora de tevê Julia Child, que ensinou os norte-americanos a fazer melhores escolhas na hora de cozinhar Foto: Bill Aller|NYT

A Julia da história do cinema

A norte-amerciana Julia Child inspirou o filme Julie & Julia, por sua vez baseado no livro homônimo de Julie Powell, bestseller aclamado nos início dos anos 2000 e que, repare nessa espiral, foi inspirado em outro livro: Mastering de Art of Cooking (Dominando a Arte da Culinária Francesa, em tradução livre), de Julia Child.

O livro foi um grande sucesso por apresentar a culinária francesa às donas-de-casa estadunidenses. Anthony Bourdain certa vez disse o seguinte sobre a autora e apresentadora de tevê: “Julia Child foi a figura mais importante, influente e com poder de mudança da história da gastronomia americana”.

O melhor presente da autora a leitores, e também à audiência de seus bem-humorados shows na tevê, foi inspirar milhares de pessoas a cozinhar e a comer melhor - um desafio e tanto na terra do hambúrguer com batata frita.

Seu jeito estabanado estimulou muita gente a se aventurar na cozinha. É clássica a cena em que a então apresentadora vira desajeitadamente uma panqueca, deixando cair metade da massa sobre o fogão: “para virar qualquer coisa, é preciso coragem”. Vale para o preparo de uma receita e para a vida, concordam?