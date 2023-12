Natal, 40 graus: chefs montam ceia só com receitas que não vão ao forno

Bem que a meteorologia avisou: enfrentaremos um Natal com temperatura acima - ou muito acima - dos padrões esse ano. Ninguém está aguentando de calor - nem mesmo o time dos que adoram o verão.

Nesse contexto, quando começamos a pensar nas matérias especiais de fim de ano, dava pavor só de pensar no preparo dos assados natalinos. Imagine preparar os outros pratos da ceia de Natal ao lado do forno que assa o peru!

Salpicão vegano da chef Patricia Helú Foto: Caracolla

Por isso, lançamos o desafio: uma ceia completa, com entrada, prato principal e sobremesa, só com receitas que não precisam ir ao forno. Cozimento na boca do fogão era permitido, mas se desse para evitar, melhor ainda. Tarefa difícil, né?! Mas os chefs Marcos Carioba, da rotisseria Do Alto, e Patricia Helú, do restaurante Caracolla, resolveram o problema sem grandes complicações.

Os cardápios sugeridos por cada chef tem pegadas diferentes. Carioba não abriu mão dos clássicos, então investiu no tender, que já vem do mercado defumado e não precisa de cozimento extra. Para incrementar o sabor, o chef marinou a carne por 12 horas e serviu com uma mostarda de figo e salsa verde.

Patricia Helú fez diferente: seguiu a linha de seu restaurante e criou uma ceia 100% vegana, mas com direito a terrine, salpicão e sorvete de nozes.

Confira os cardápios (e receitas completas) a seguir.

Natal sem forno, do chef Marcos Carioba

Natal sem forno, da chef Patricia Helú

