NekôFest: festival de comida asiática ocupa mercado de Pinheiros neste sábado

Neste sábado (21), o NekôFest invade o Mercado Municipal de Pinheiros para apresentar diferentes sabores do continente asiático. Quem visitar o festival, programado para começar às 11h da manhã, poderá provar as samosas e curries da Índia, o famoso bulgogui da Coreia, o bánh mì, do Vietnã, os futomakis do Japão, entre outros pratos desses países, além de receitas típicas do Havaí e da Tailândia.

Para além da gastronomia, a programação da feira, que é promovida pelo aplicativo de delivery Vou de Nekô, conta com outras atrações culturais, como apresentação de taiko (percussão japonesa), show de Kpop e danças típicas, além das oficinas de furoshiki (arte em tecidos) e de culinária coreana. A entrada é gratuita.

Confira, a seguir, quem são os restaurantes e marcas que participam do festival e algumas comidas e bebidas que você poderá provar por lá.

Onde comer no Nekôfest