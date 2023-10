Alguns apaixonados por massa dizem que o verdadeiro charme do prato italiano reside justamente em sua versatilidade. Macarrão e molho da sua preferência se juntam e pronto, tá tudo perfeito. Mas e se dissermos que nem todos os tipos de massas e molhos foram feitos um para o outro? O match perfeito entre massa e molho é um arte consagrada pelo tempo, e entender por que nem todas as combinações funcionam é essencial para criar um prato harmonioso e, claro, muito mais saboroso.

Para começar, pensemos no Pappardelle, ou mais conhecido no Brasil como ‘’cabelo de anjo’'. Por ser uma massa fina e delicada, seu perfil se adapta melhor a molhos leves e menos encorpados. Porém, tente combinar o Pappardelle com um molho à base de carne e o resultado é um prato sem equilíbrio. A delicadeza do cabelo de anjo é superada e o molho não harmoniza como planejado.

Em contrapartida, o Rigatoni, com sua textura robusta e núcleo oco, é a massa perfeita para molhos pesados e grossos. Os cantos do Rigatoni prendem e embalam o molho, criando um casamento harmonioso de sabor e textura. Agora, tente combinar o Rigatoni com um molho delicado. O resultado será um molho sutil tentando abraçar com pouco sucesso uma massa mais forte.

Melhores massas com molho de tomate

Para o restaurateur e proprietário do Daje Roma, Léo Marigo, o molho de tomate casa bem com massas curtas e furadas. Por essa razão, o Penne e o Paccheri são os mais indicados para acompanhar o molho pomodoro. ‘’A cavidade dessas massas permite a captura perfeita do molho’', explica Léo.

Melhores massas com molhos à base de carne

Os molhos à base de carne são naturalmente mais pesados. Receitas à bolonhesa ou até mesmo com molho de carne e vinho, exigem um tipo de massa que resista ao seu peso, garantindo que o prato fique equilibrado em sabor e textura.

Para Marigo, Rigatoni, Pappardelle e Fusilli são ótimas opções para acompanhar ragus e outros molhos de carne.

Molhos cremosos

Quando pensamos em molhos cremosos, como molhos brancos e cogumelos, devemos recorrer a massas que garantam um equilíbrio no prato, onde nem o molho nem a massa se sobreponham.

Parceiros ideais para molhos cremosos segundo Léo Marigo: Ravioli, Espaguete e Fettuccine.

Receitas testadas e aprovadas

Coloque em prática as dicas especiais do chef Léo Marigo com essa seleção de dez receitas de macarrão. Veja cinco sugestões abaixo ou clique aqui e veja muitas opções simples, sofisticadas e acima de tudo, deliciosas.

Penne ao limão com lascas de salmão

Penne ao limão com lascas de salmão Foto: Mário Rodrigues Júnior | Gael Cozinha Mestiça

Criada pelo restaurante Gael Cozinha Mestiça, a receita é fácil e muito saborosa, perfeita para inovar no seu dia a dia. Veja aqui como fazer.

Rigatoni alla trapanese com anchovas

Rigatoni Trapanese

O pesto alla trapanese, também conhecido como pesto alla siciliana, leva tomates, amêndoas, alho, azeite e queijo. Clique aqui e confira o passo a passo.