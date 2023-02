O que aconteceu com os finalistas do ‘MasterChef Brasil’?

Todo ano, desde 2014, o MasterChef Brasil coloca, na nossa tela, uma quantidade considerável de competidores. Alguns deles se destacam, é claro, mas apenas dois vão para a grande final do reality show de gastronomia. Essa dupla participa de todo um ritual do formato, contando inclusive com a visita de familiares, amigos e uma grande torcida.

Mas, afinal, o que aconteceu com os finalistas amadores do MasterChef Brasil? A seguir, contamos com mais detalhes a vida desses competidores de destaque do reality show.

2014: Elisa Fernandes e Helena Manosso

Elisa Fernandes

Primeira campeã do MasterChef Brasil para amadores, a chef Elisa Fernandes seguiu na profissão e, hoje, é uma das principais referências dentre as pessoas que participaram do programa. Ela comanda o Clos Wine Bar & Bistrô, em São Paulo. É um restaurante intimista, ali na Vila Madalena, que funciona com uma proposta de ser um bar de vinhos, com mais de 120 rótulos à disposição, além de comidas saborosas pensadas por Elisa. Já do lado dos vinhos, quem cuida da seleção é Guilherme Mendes, dono da importadora Vinho Mix, especializada em rótulos orgânicos e biodinâmicos, e marido de Elisa.

Onde: R. Girassol, 310, Vila Madalena. 94188-0199. 19h/23h (sex, 13h/15h30 e 19h/23h30, sáb., 13h/17h e 19h/23h30; dom., 13h/17h).

Parceira.A chef Elisa Fernandes e Guilherme Mendes, do Clos Wine Bar Foto: Alex Silva/Estadão

Helena Manosso

Outra participante querida da temporada, que inclusive participou da competição ao lado do marido Lúcio, Helena Manosso morreu em 2021, aos 51 anos, vítima de infecção.

2015: Izabel Alvares e Raul Lemos

Izabel Alvares

Izabel Alvares teve uma das trajetórias mais legais do MasterChef Brasil: foi eliminada, voltou da repescagem e venceu a edição de 2015 do programa. A chef se tornou uma das principais referências quando se fala em dieta low-carb, apresentando opções saborosas para quem embarca na jornada de uma alimentação mais saudável. Com isso, ela presta consultorias ao redor do Brasil, faz menus sob encomenda e ainda lançou, no finalzinho de 2019, o livro Delícias da Izabel, onde ensina a preparar, justamente, alimentos low carb.

Raul Lemos

Um dos participantes mais queridos do MasterChef, o chef Raul Lemos ganhou muito espaço na mídia após ficar em segundo lugar no programa. Não à toa, hoje tem alguns trabalhos em veículos de comunicação e é apresentador do Desvendando Cozinhas, onde desvenda os segredos da alimentação e as cozinhas inusitadas do Brasil, e colunista da rádio CBN com o programa Papo de Cozinha. Além disso, ele é o chef responsável pelo CasaLab Gastronomia, que não apenas prepara jantares em eventos corporativos ou particulares, como também promove cursos, aulas e oficinas do próprio Raul Lemos.

2016: Leonardo Young e Bruna Chaves

Leo Young

Assim como Izabel, o chef Leonardo Young teve uma jornada de redenção no MasterChef Brasil: foi de patinho feio da competição para o grande vencedor. Hoje, além de também ser muito presente nas redes sociais, Leo Young é o responsável pelo elogiado restaurante Tatá́ Sushi. A casa, como o próprio nome sugere, serve comida japonesa a la carte -- ou seja, nada de rodízio. Mas, para quem não quer gastar muito, tem uma opção interessante: almoços executivos, entre R$ 62 e R$ 108, que já dão um gostinho do Tatá Sushi.

Onde: R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi. 3078-2006. 12h/15h e 19h/23h.

O vencedor da terceira edição do MasterChef Foto: Gabriela Bilo/ESTADAO

Bruna Chaves

Quem competiu ao lado de Leo Young na grande final de 2016 foi a chef e confeiteira Bruna Chaves. Ela, que se formou no curso de pâtisserie da Le Cordon Bleu, assinando menus especiais para restaurantes, desenvolve workshops e eventos corporativos, participa de feiras gastronômicas e faz eventos de cozinha ao vivo. Também é bastante ativa nas redes.

2017: Michele Crispim e Deborah Werneck

Michele Crispim

Vencedora da quarta edição do MasterChef Brasil, Michele Crispim trocou seu trabalho com a gestão de pessoas para trabalhar na gastronomia. Dentre outras coisas, Michele apresenta o programa Esse Doce Tem História, da GNT, e presta consultorias, além de ter um canal no YouTube, onde compartilha as suas receitas. Desde o MasterChef Brasil, ela também apresentou um matinal na RedeTV! e participou do Iron Chef Brasil, da Netflix.

Deborah Werneck

A vice-campeã da temporada de 2017 do MasterChef Brasil é focada em algo que ela chama de “entretenimento gastronômico”. Ela é, afinal, a responsável pelo canal GO Deb, no YouTube, onde avalia restaurantes e compartilha experiências gastronômicas.

2018: Maria Antônia Russi e Hugo Merchan

Maria Antônia Russi

Se tem uma finalista que dividiu o humor da torcida é Maria Antônia Russi. A vencedora da edição de 2018 do MasterChef Brasil enfrentou uma pesada torcida contrária por parte do público, mas mostrou qualidade na sua cozinha e venceu a competição. Hoje, atua como personal chef, sommelier e influenciadora digital, oferecendo serviços exclusivos para eventos sociais e corporativos, além de compartilhar receitas e dicas em suas redes sociais.

Maria foi campeã da 5ª edição do 'MasterChef Brasil', finalizada há cerca de um mês na Band. Na final, venceu Hugo Merchan, favorito da maior parte do público e dos participantes. Foto: Instagram / @mchef_mariaantonia

Hugo Merchan

Vice-campeão da temporada de amadores de 2018, Hugo Merchan tem foco em compartilhar receitas e experiências gastronômicas nas redes sociais, sempre alinhado com seus objetivos e ensinamentos da cozinha simples, afetiva e que valoriza o ingrediente. Além disso, outra vitória que veio com o MasterChef Brasil: ele hoje tem um relacionamento com a chef Irina Cordeiro, que ficou em terceiro lugar na competição de profissionais.

2019: Rodrigo Massoni e Lorena Dayse

Rodrigo Massoni

Na sexta edição do MasterChef Brasil, poucas pessoas tinham dúvidas de que Rodrigo Massoni chegou no programa para ganhar. Ele parecia uma máquina: dificilmente deixava os sentimentos transparecerem e tinha um foco que é a chave para ir longe na competição. Não deu outra e venceu o reality show. Hoje, compartilha receitas nas redes sociais.

Lorena Dayse

Vice-campeã do MasterChef Brasil em 2019, Lorena Dayse hoje é proprietária do Piancó, um restaurante de alta gastronomia e o primeiro a oferecer menu degustação no Piauí, e de um delivery que une raízes locais com desejos e memórias gustativas da cozinheira, o Made in Piauí -- os dois funcionando em Teresina, no Piauí, terra natal de Lorena. Ela também se vale das redes sociais para compartilhar receitas e dicas gastronômicas.

mas R. Juíz João Almeida, 2287, Planalto, Teresina. (86) 99970-1641. 18h/00h (sex., 12h/15h e 18h/00; sáb., 12h/00h; dom., 12h/15h).

2022: Lays Fernandes e Fernanda Oliveira

Lays Fernandes

Depois de edições especiais motivadas pela pandemia, com vencedores para cada um dos programas, Lays Fernandes foi a vencedora do MasterChef Brasil como conhecemos. Desde a sua vitória, Lays assina menus especiais, faz consultorias e investe nas redes.

Lays celebra vitória na 9.ª temporada do MasterChef Brasil Foto: Melissa Haidar/Band

Fernanda Oliveira

Outra participante que, assim como Izabel, voltou na repescagem e conseguiu chegar na grande final. Além de fazer consultorias, a chef compartilhou nas redes sociais que está desenvolvendo o restaurante Benjamina, com a proposta de unir São Paulo e Minas Gerais.