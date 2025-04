Além do ovo de chocolate, um dos grandes símbolos comestíveis da Páscoa é a colomba. Segundo Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, esse produto é um “pão doce, muito leve e macio, normalmente enriquecido com frutas, gotas de chocolate e até algumas oleaginosas”. Além da massa bem rica, “a colomba também pode levar uma cobertura crocante de amêndoas”.

⁠Como é feita a colomba pascal?

“A colomba é um pão, que leva ingredientes básicos como farinha, sal e fermento, mas além disso, a receita inclui açúcar, manteiga, ovos, leite e em alguns casos creme de leite, além de frutas cítricas como laranja e limão para desenvolver o seu aroma característico em uma longa fermentação”, conta a especialista.

O processo de produção é uma arte. Os especialistas da confeitaria Dama explicam que, primeiro, é preciso separar e trabalhar o levain (fermento natural) para, então, misturá-lo à farinha italiana e à água, triplicando de tamanho. Depois, entra a gema pasteurizada e a massa descansa dentro de um caixote. Outros ingredientes são adicionados de pouquinho em pouquinho, com intervalos de tempo bem específicos entre si. Por fim, as frutas e essências são adicionadas.

O que uma pessoa deve sentir ao provar uma boa colomba?

“O cheirinho chega primeiro, uma mistura de manteiga com os cítricos utilizados na receita é sem igual. A textura é leve, macia e também úmida, as frutas combinam muito e tornam a experiência única por seu sabor amanteigado e adocicado”, conta Larissa Brito.

Por que a colomba tem esse nome?

Tradicionalmente, a colomba deve ter o formato de pomba - que em italiano chama colomba, daí vem o nome. Mas, afinal, por que uma pomba? Segundo a chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, Larissa Brito, o animal “simboliza a paz e a ressurreição de Cristo, reforçando sua relação com a Páscoa”.

A equipe da Confeitaria Dama contou ao Paladar que a colomba é montada como um quebra-cabeça. Os profissionais começam fazendo cilindros maiores e alongados e, depois, chega a vez de fazer as asas em cilindros menores colocados de ambos os lados do maior.

Colomba X Panetone: qual a diferença?

Esse pão doce pode ser confundido por um panetone, mas não se engane, há diferenças entre eles. Entenda aqui.