Fazer pão está na história do brasileiro. Primeiro tem o nosso querido pão francês que aliás, foi criado no Brasil, e muitas outras versões como o pão de leite, pão integral, pão italiano e pão sírio, por exemplo, que já fazem parte integrante do dia a dia do brasileiro. Mas você sabia que os japoneses também têm ótimos pães?

Se surgiu um interesse maior em conhecê-los, vale a pena ficar de olho na oficina em que o chef Cesar Yukio irá dividir seu conhecimento sobre o tema e ensinar receitas de pães japoneses. Serão 5 tipos, sendo eles: o shokupan que é o mais tradicional nas casas do país; o karepan, feito com curry; o nikuman de porco cozido no vapor; o melonpan bem crocante e o tamagosando, feito com o shokupan recheado com ovo e maionese.

O curso, que acontecerá no próximo dia 15, das 10h às 17h, contará com certificado, apostila, avental e degustação dos pães preparados ao fim da aula e custará R$ 450.

Para mais informações, visite o site: https://lp.foodweb.com.br/curso-paes-orientais-presencial-sp

Serviço

Rua Apinajés, 1720, Perdizes. 15/10 (10h às 17h).