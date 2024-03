Onde comer zeppola no Dia de São José

Espécie de donut ancestral italiano, a zeppola é uma rosca frita, normalmente polvilhada com açúcar de confeiteiro, vez por outra recheada com cremes ou geleias, invariavelmente servida no dia 19 de março para homenagear o padroeiro da família e do trabalho.

Aqui, três versões que podem ser compradas no Dia de São José e também uns diazinhos antes ou depois.

Il Pastaio

Il Pastaio serve a versão frita tradicional no Dia de São José e a assada ao longo do ano Foto: Gina von Hertwig Comunicações

A rotisserie gosta de contar que o doce é vendido nas ruas de Roma e Nápoles em homenagem a San Giuseppe porque o próprio santo teria sido um “frittellaro” (fritador ambulante) durante sua travessia para o Egito.

No dia 19 de março, a versão frita preenchida por creme de confeiteiro e polvilhada com açúcar custa R$ 16. No restante do ano, vale dizer, uma variação assada é vendida pelo mesmo valor.

Al. Santos, 44, Cerqueira César. Seg., das 9h às 16h; ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 9h às 14h. Encomendas: (11) 96383-5158

Casa Santa Luzia

Chamada de Zeppolone, a versão gigante da Casa Santa Luzia serve seis porções Foto: Iara Vendrizzi

Até o dia 20 deste mês, o supermercado predileto dos gourmands traz a Zeppolone (para 6 pessoas por R$ 89), uma versão gigante com massa choux assada, recheada e coberta com creme de baunilha de verdade, coroada com amarenas italianas. O doce em tamanho individual sai por R$ 18,10.

Al. Lorena, 1471, Jardins. Seg. a sáb., das 7h30 às 20h30. Encomendas: (11) 3897-5013 ou encomendas@santaluzia.com.br

Tre Bimbi

Com crocante de castanha de caju e mel, a receita da Tre Bimbi é vendida todo dia 19 Foto: Bruno Geraldi

Toda italianizada, a gelateria e confetteria da Vila Mariana, serve sua zeppola à base de pâte à choux frita com calda de mel e castanha-de-caju triturada (R$ 24,90). Aviso: é possível encontrar a rosquinha não só neste, mas a cada dia 19.

R. Tumiaru, 66, Vila Mariana. Ter. a sex., das 11h às 19h; sáb. e dom., das 10h às 19h. Encomendas: (11) 3051-2221 ou pelo iFood.