A tradição de comer zeppole ou zeppola é italiana. Uma homenagem a São José, santo padroeiro dos trabalhadores festejado pelos católicos no dia 19 de março. O modo de preparo do doce varia bastante - desde o tipo de massa até a apresentação.

Em algumas confeitarias, o doce é frito, recheado com creme e polvilhado com açúcar. Em outras versões, a massa choux, bem fofinha, é assada, recheada com creme e decorada com amarenas frescas.

Na Casa Santa Luzia, o zeppole é de massa choux bem leve. O recheio de creme pâtissière leva pouco açúcar e a doçura aparece com intensidade nas amarenas dispostas no topo do doce - que lembra vagamente uma bomba recheada, também conhecida como ecclair. Cada unidade sai por R$ 18,10. Por ali, você também encontra a versão tamanho família do doce, o Zeppolone, sob medida para compartilhar (R$ 89). O doce fica disponível na vitrine de doces da casa somente até. dia 22 de março.

Zeppolone da Casa Santa Luzia: o doce italiano em tamanho familia, para compartilhar Foto: Iara Venanzi

Na Tre Bimbi, você também pode provar versões fritas ou assadas da receita tradicional italiana, com recheio com creme e amarenas e também polvilhada com castanhas torradas e trituradas.

O doce italiano em duas versões na rotisserie Il Pastaio: massa frita ou assada recheada com creme de baunilha Foto: Thays Bittar

Na rotisserie Il Pastaio, a receita de Zeppole alla Crema (R$ 18, a unidade) vem do caderno de receitas da D. Elide Di Perna, que, ao lado do marido Amadeo, desembarcou no Brasil em 1949. A massa que segue o preparo clássico napolitano, é assada, recheada com creme de baunilha e finalizada com açúcar de confeiteiro. Apenas do dia de São José é possível provar a versão frita do doce.

Zeppole na versão do chef Martin Casili, com mascarpone e amarena Foto: Sky Hall Garden Bar / DIVULGAÇÃO

No Sky Hall Garden Bar, Zeppole virou sobremesa especial no cardápio. A receita napolitana é reproduzida como Zeppola di Milho e Amarena (R$ 29). O doce é feito na casa com massa choux de milho recheada com creme de mascarpone e amarena. Ela foi criada pelo chef Martin Casilli e fica no cardápio somente entre os dias 18 e 23 de março.

