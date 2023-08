Existem projetos dentro da gastronomia que não só precisam, como devem ser celebrados sempre que for possível. Este é o caso do Cozinhas Solidárias, projeto do restaurante-escola Refettorio Gastromotiva que distribuiu 3 milhões de refeições em dois anos, e que é celebrado agora com o curta documental Food, Funk e Favela, disponível para assistir de graça na plataforma de streaming WaterBear, focada em filmes de impacto.

Dirigido por Cacau Rhoden, conhecido por filmes como Tarja Branca e Nunca Me Sonharam, o filme busca captar a essência da Gastromotiva e das suas Cozinhas Solidárias, revelando como a comida pode ser usada para desencadear uma onda de solidariedade e impacto social positivo. “Com a pandemia e o crescimento da fome no Brasil, as Cozinhas Solidárias emergiram como uma poderosa iniciativa, capacitando profissionais, levando comida a pessoas em situação de vulnerabilidade social e combatendo o desperdício de alimentos”, contextualiza o produtor do curta, Rodrigo Letier.

A partir disso, o espectador torna-se testemunha da luta contra a fome e o desperdício de alimentos. No documentário, o chef e cofundador da Gastromotiva, David Hertz, conta um pouco sobre o ideal da ONG a partir de seus pilares mais importantes e inspira outras pessoas a olharem o mundo de forma diferente. “As cozinhas se converteram num hub de acolhimento e inovação, aglutinando pessoas em torno de ações culturais e de empoderamento. Mostrar isso é essencial para apontar caminhos de transformação através da comida, da solidariedade e da educação”, diz Rodrigo Letier ao Paladar.

'Food, Funk e Favela' fala sobre a rotina das Cozinhas Solidárias Foto: Kromaki

Como nasceu o ‘Food, Funk e Favela’?

O curta-metragem documental nasceu de um convite de Cacau Rhoden, da WaterBear e do produtor executivo Paulo Ferreira para a Kromaki, a produtora de Letier. Desde o início, a ideia era contar a história das Cozinhas Sociais. “É um dos projetos mais impactantes da ONG e não tivemos dúvidas de que queríamos estar ao lado deles para partilhar essa experiência com o máximo de pessoas possíveis através do audiovisual. A partir daí, conhecemos as Cozinhas a fundo, conversamos com as pessoas envolvidas e mergulhamos em sua história, pra contá-la da maneira mais fiel e inspiradora possível”, diz.

Assim, Food, Funk e Favela traça um paralelo direto entre três elementos que são fundamentais para a construção de um novo futuro: comida, cultura e um olhar para pessoas que vivem nas periferias, muitas vezes desassistidas pelo poder público.

Para Rodrigo, o objetivo do curta é inspirar, quem sabe, até novos projetos. “Esperamos inspirar outras pessoas, atrair mais apoiadores e mostrar o poder transformador que cada um de nós pode ter nas nossas próprias comunidades e para além delas”, diz.