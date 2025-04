Os melhores ovos de chocolate crocante

Ovos de Páscoa Renata Arassiro, Le Blé, Biscoitê, Evvai e Bake Sale Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Na categoria dos ovos de Páscoa crocantes, a disputa foi acirrada entre chocolates incrementados com biscoitos, mel, pipoca e massa folhada. Uma coisa é certa: as marcas estão cada vez mais criativas na hora de inventar novidades especiais para esta época do ano.

O time de jurados do grupo 2, que teve a deliciosa missão de provar 15 amostras de ovos de Páscoa em três categorias diferentes, foi composto pelos chefs Rafael Aoki @rafael_aoki, Patrícia Filardi @patifilardi, da Casa Fasano, e Marcio Ohta @marcioohta, da Artisano Gelato.

Juntos eles elegeram os destaques da categoria, que você confere abaixo.

Os favoritos da categoria

Crocância delicada e execução bem feita foram alguns dos elogios ao ovo de pipoca coberta com chocoalate do restaurante Evvai Foto: Daniel Teixeira /ESTADÃO

Evvai

“Um ovo de Páscoa com sabor de infância”, escreveu um um dos jurados. O ovo que combina pipocas caramelizadas cobertas com chocolate ao leite agradou ainda pela crocância delicada e pela execução bem feita. Um dos jurados arriscou que talvez a receita ficasse ainda melhor com chocolate meio-amargo (R$ 197, 250 g)

A boa combinação de sabores e a textura macia levaram o ovo da Renata Arassiro à seleção dos 20 melhores Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Renata Arassiro

O ovo elaborado com chocolate Callebaut e crocante de mel com biscoito speculoos de especiarias, creme de avelã e avelãs torradas agradou pela combinação de sabores, a boa textura e o crocante agradável; poderia um pouco menos adocicado (R$ 385, 450 g)

Leia a matéria completa sobre a seleção Paladar de ovos de Páscoa 2025

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

** As avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Abaixo você confere a lista dos cinco ovos de Páscoa testados às cegas na categoria “chocolate crocante”.

5 marcas avaliadas na categoria “chocolate crocante”

Ovo de chocolate meio amargo crocante de mel e biscoito speculoos da Renata Arassiro @renataarassirochocolates (R$ 385, 450 g)

Ovo crocante de croissants da Le Blé @leblecasadepaes (R$ 129, 400 g)

Ovo clássico de chocolate com pedaços de biscoito da Biscoitê @biscoitebrasil (R$ 69,90, 180 g)

Ovo de pipoca coberta com chocolate ao leite do restaurante Evvai @evvai_sp (R$ 197, 250 g)

Ovo mil folhas da Bake Sale @bakesale.pastryshop (R$ 210, 280 g)