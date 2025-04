Ovos de páscoa Ofner, Flavorati, GoldKids, Gallette e Canelle Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Foi-se o tempo em que ovo diet era sem graça e sem gosto. Algumas marcas têm acertado na mão na hora de elaborar receitas para quem não pode, ou não quer, consumir açúcar.

Prova é um dos ovos que entrou para a nossa seleção, feito com chocolate bean to bar, textura aveludada na boca e bem gostoso segundo o time de jurados composto pela chef Carole Crema @carolecrema, pelo chef Ale Sotero @ale.sotero, do Mocotó, e pela chef Isabela Honda @isahonda, da Joya Boulangerie.

Outro ovo que ficou entre os melhores impressionou pela beleza da apresentação e pela textura incrementada com nibs de cacau. Abaixo você confere os dois favoritos e também detalhes sobre os demais avaliados no teste às cegas realizado na Cozinha de Paladar, no prédio Estadão, na zona Norte de São Paulo.

PUBLICIDADE

Os favoritos da categoria

O ovo sem açúcar da Ofner foi avaliado pelos especialistas como um chocolate de ótimo sabor, textura agradável e boa apresentação Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Ofner

O ovo de Páscoa de chocolate ao leite zero açúcar com nibs de cacau foi avaliado com um chocolate de ótimo sabor, textura agradável e boa apresentação. “O nibs de cacau é uma ótima adição de textura e sabor”, avaliou um dos jurados (R$ 139,90, 250 g)

O ovo da Flavorati apresentou textura aveludada na boca e sabor agradável Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

PUBLICIDADE

Flavorati

O ovo zero adição de açúcares, bean to bar, apresentou textura aveludada na boca e sabor agradável. “Um chocolate bonito, com textura ótima e muito gostoso”, atestou um integrante do júri (R$ 94, 200 g)

Leia a matéria completa sobre a seleção Paladar de ovos de Páscoa 2025

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

PUBLICIDADE

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

** As avaliações são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Abaixo você confere a lista dos cinco ovos de Páscoa testados às cegas na categoria “chocolate ao leite sem açúcar”.

PUBLICIDADE

5 marcas avaliadas na categoria “chocolate ao leite sem açúcar”