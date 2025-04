Por que escolher apenas três se podemos ter 20 ovos de Páscoa nesta seleção do Paladar Testou? Essa é a proposta deste especial recheado de delícias. Um time de 9 especialistas avaliou às cegas 50 ovos de chocolate divididos em 10 categorias. Uma missão árdua até para a mais chocólatra das criaturas.

Os melhores ovos de Páscoa de 2025 1:28 Convidamos um time de 9 jurados especialistas para testar 50 ovos de Páscoa divididos em 10 categorias.

Por isso, o time de jurados foi dividido em três grupos, cada um deles com a incumbência de avaliar entre 15 e 20 ovos de Páscoa. Antes que você fique ansioso ou ansiosa por um único vencedor, uma pausa estratégica para esclarecer que, diferentemente das demais edições do Paladar Testou, em que um júri, a partir de um teste às cegas, elege as três melhores marcas de um determinado produto, a degustação de Ovos de Páscoa é diferente.

Qual o melhor ovo de Páscoa?

PUBLICIDADE

Não há ranking com primeiro, segundo e terceiro colocado. Em vez disso, os ovos de Páscoa que foram melhor avaliados pelo júri em cada categoria integram a Seleção Paladar: uma seleta lista que reúne os 20 produtos que nossos jurados avaliaram como as melhores opções de compra. De cada uma das 10 categorias, saem as duas marcas melhor pontuadas na avaliação dos jurados.

O teste foi realizado às cegas; os jurados avaliaram amostras dos produtos dispostas em louças numeradas Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O time de jurados

Então vamos às apresentações... Começando pelo time de jurados composto por Carole Crema @carolecrema, Ale Sotero @ale.sotero, do Mocotó, Isabela Honda @isahonda, da Joya Boulangerie, Rafael Aoki @rafael_aoki, Patrícia Filardi @patifilardi, da Casa Fasano, Marcio Ohta @marcioohta, da Artisano Gelato, Rhaiza Zanetti @rhaizazanetti, do Tuju, Diego Lozano @chefdiegolozano e Pedro Frade @pedrofrade.

A partir da esquerda, Ale Sotero, Marcio Ohta, Pedro Frade, Isabela Honda, Rhaysa Zanetti, Diego Lozano, Patricia Filardi, Rafael Aoki e Carole Crema Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

PUBLICIDADE

Conheça as 10 categorias

Os ovos foram divididos em 10 categorias. O grupo 1 (Diego Lozano, Rhaysa Zanetti e Pedro Frade avaliou ao todo 15 ovos das categorias CHOCOLATE AO LEITE TRADICIONAL, CHOCOLATE INTENSO TRADICIONAL e CHOCOLATE BRANCO TRADICIONAL.

O grupo 2 (Rafael Aoki, Marcio Ohta e Patricia Filardi) avaliou os 15 ovos das categorias TENDÊNCIA “NUTS” + CHOCOLATE AO LEITE, TENDÊNCIA MARACUJÁ + CHOCOLATE BRANCO e CHOCOLATE CROCANTE.

Enquanto o grupo 3 ficou com a missão hercúlea de avaliar 20 ovos nas categorias CHOCOLATE AO LEITE SEM AÇÚCAR, BRASILIDADES, OVOS DO DESEJO e PARA PRESENTEAR.

Os detalhes sobre cada uma das categorias você confere nos links relacionados acima.

PUBLICIDADE

Ao todo foram avaliadas 50 amostras de ovos de Páscoa divididos em 10 categorias Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Fatos curiosos que rolaram durante a pré-seleção

- As marcas têm investido cada vez mais em ovos de chocolate com casca recheada. O palpite dos especialistas é que a prática permite equilibrar o valor de custo do ovo de Páscoa, uma vez que o preço do cacau está pela hora da morte, como diriam nossa avós.

- Foi especialmente trabalhoso garimpar ovos de chocolate tradicional, puro, nas categorias ao leite, branco e intenso.

- Ovos com ingredientes bem brasileiros, como frutas tropicais, cocada e paçoca têm ganhado cada vez mais destaque entre os ovos artesanais.

PUBLICIDADE

- Maracujá, ao que parece, é o novo pistache; a quantidade de opções de ovos de Páscoa feitos com chocolate branco e a fruta foi tamanha que abrimos uma categoria “tendência” adicional, junto a outro hit deste ano: chocolate com “nuts” variadas.

Os jurados Rafael Aoki, Márcio Ohta, Patricia Filardi, Carole Crema, Isabela Honda e Ale Sotero Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

PUBLICIDADE

** As avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem sobre a mesa de teste e também nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

A mesa posta com as amostras de chocolate em louças da Tok Stok Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os 20 ovos eleitos pelo júri em ordem alfabética

PUBLICIDADE

Açucareiro da Nana Brasilidades: O ovo com casca de chocolate belga ao leite 40% recheada com cocada queimada artesanal agradou no sabor, na apresentação e na textura. O caramelo bem feito valorizou ainda mais o chocolate de boa qualidade (R$ 195, 260 g) Cakess Tendência “nuts" + chocolate ao leite: O ovo batizado de Not Nikers, feito com casca de chocolate ao leite recheada com duja de amendoim (pasta feita a partir de um mix da oleaginosa com chocolate), amendoins torrados e caramelo de baunilha, fez sucesso na avaliação às cegas pelo sabor, pelo capricho no preparo do caramelo e pelas camadas de recheio bem definidas (R$ 210, 450 g) Carrefour “Chocolate branco tradicional”: A marca da rede de hipermercados apresentou sabor agradável, um pouco mais doce que o desejável, na avaliação do júri, e textura macia de um chocolate que derrete na boca. “Tudo o que um bom chocolate branco precisa ter”, atestou um dos jurados (R$ 35,19, 160 g) Chocolat du Jour “Chocolate intenso tradicional”: O chocolate de boa acidez e sabor delicado fez sucesso perante o júri. A textura macia e a boa qualidade da matéria também ficaram evidentes durante a avaliação (R$ 365, 400 g) Dulca + Lucas Corazza Brasilidades: O ovo feito com um blend de chocolate com cacau de origem, cupuaçu cristalizado, coquinho dourado e tapioca crocante agradou na combinação de clássicos brasileiros (R$ 229, 300 g) Evvai Chocolate crocante: “Um ovo de Páscoa com sabor de infância”, escreveu um um dos jurados. O ovo que combina pipocas caramelizadas cobertas com chocolate ao leite agradou ainda pela crocância delicada e pela execução bem feita. Um dos jurados arriscou que talvez a receita ficasse ainda melhor com chocolate meio-amargo (R$ 197, 250 g) Fabiana Guimarães Tendência maracujá + chocolate branco: O ovo de chocolate branco com maracujá liofilizado e crocante de coco foi descrito por um dos jurados como um ovo "feito com um chocolate incrível, dulçor na media, sabor lácteo bem ressaltado e um perfeito contraste entre a suntuosidade do chocolate com a crocância das sementes de maracujá”, foi um dos poucos ovos avaliados a levar nota 10 (R$ 89,90, 200 g) Flakes Ovos para presentear: A combinação da casquinha de chocolate branco com o recheio de coco e cerejas amarenas surpreendeu positivamente o júri. “Um ovo bastante criativo”, avaliou um dos nossos jurados convidados R$ 225, 400 g) Flavorati Chocolate ao leite sem açúcar: O ovo zero adição de açúcares, bean to bar, apresentou textura aveludada na boca e sabor agradável. “Um chocolate bonito, com textura ótima e muito gostoso”, atestou um integrante do júri (R$ 94, 200 g) Kopenhagen “Chocolate ao leite tradicional”: O ovo de Páscoa de uma das mais tradicionais marcas de chocolate apresentou a maior presença de cacau entre as demais avaliadas. O sabor levemente caramelizado, o equilíbrio de açúcar e o bom derretimento do chocolate também agradaram (R$ 84,90, 200 g)

Le Cordon Bleu Ovos do desejo: O ovo de páscoa produzido com um blend de chocolates amargo e ao leite, recheio de pasta de praliné de pé de moleque e finalizado com drágeas de praliné cobertas com chocolate ganhou pontos pelo sabor equilibrado, a textura que explode na boca e a bela aparência (R$ 185, 550 g) Lindt “Chocolate branco tradicional”: O chocolate suíço ganhou pontos pela textura convidativa e pelo sabor, que poderia ser um tiquinho menos doce na avaliação do júri, e pela qualidade da matéria-prima (R$ 119,99, 260 g) Mica Tendência maracujá + chocolate branco: O Ovo Maracujá e Castanha do Brasil, que combina casquinha branca, caramelo de maracujá, crocante de maracujá com castanha-do-brasil e fechamento de chocolate ao leite com suspiros foi avaliado com um ovo tecnicamente perfeito, de sabor equilibrado, feito com chocolate de qualidade, boa apresentação e que poderia ser um tiquinho menos doce (R$ 260, 475 g) Nugali “Chocolate intenso tradicional”: O ovo de chocolate intenso 70% cacau, com notas amendoadas, agradou ao júri por ser um chocolate pouco doce, com sabor presente de cacau e boa acidez (R$ 70, 185 g) Ofner Chocolate ao leite sem açúcar: O ovo de Páscoa de chocolate ao leite zero açúcar com nibs de cacau foi avaliado como um chocolate de ótimo sabor, textura agradável e boa apresentação. “O nibs de cacau é uma ótima adição de textura e sabor”, avaliou um dos jurados (R$ 139,90, 250 g) Petite Fleur Tendência “nuts" + chocolate ao leite: O ovo de chocolate ao leite belga com amêndoas carameladas conquistou o júri pela cremosidade do chocolate combinada ao delicado crocante do praliné feito com lascas de amêndoas (R$ 350, 400 g) Renata Arassiro Chocolate crocante: O ovo elaborado com chocolate Callebaut e crocante de mel com biscoito speculoos de especiarias, creme de avelã e avelãs torradas agradou pela combinação de sabores, a boa textura e o crocante agradável; poderia um pouco menos adocicado (R$ 385, 450 g) St. Marchê “Chocolate ao leite tradicional": Um chocolate macio, com bom aspecto visual, aroma presente e sabor agradável de chocolate ao leite (R$ 69,90, 200 g). Vivi Wakuda Ovos para presentar: O ovo kintsugi pintado à mão, inspirada na técnica de cerâmica kintsugi (significa literalmente emendar com ouro) combina chocolate meio amargo com ganache de whisky hibiki da Suntory impressionou pela bela apresentação e pelos ingredientes de qualidade. “Lindo, bem feito, casquinha fina, recheio gostoso, muito bom!”, afirmou um dos jurados (R$ 320, 480 g) Zulcare Ovos do desejo: Casquinha de chocolate meio amargo recheada com pasta de laranja italiana e ganache de açafrão, uma combinação que rendeu elogios do júri. “Um ovo tecnicamente muito bem feito, pintura e brilho bonitos, casa fina e texturas bem gostosas”, enfatizou um dos jurados (R$ 330, 400 g)