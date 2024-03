O SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e as redes sociais da Garoto receberam diversos apelos de fãs do bombom que combina chocolate e banana para que ele se tornasse um ovo de Páscoa. Atendendo a esses pedidos, o portfólio da marca para a Páscoa 2024 incluiu o Ovo Caribe entre seus lançamentos. O sucesso foi tanto que, a poucos dias da Páscoa, foi anunciado que o produto está oficialmente esgotado na fábrica e nos principais varejistas.

Englobando todos os tipos, 13 milhões de ovos foram produzidos na Fábrica de Chocolate da Garoto, em Vila Velha, Espírito Santo, este ano. A produção do ovo de chocolate Caribe, no entanto, não será retomada. Em nota, a Garoto afirmou que deseja voltar seus esforços para o encerramento do período de 2024, já estudando cenários para a Páscoa do ano que vem.

Mariana Marcussi, Diretora de Chocolates Nestlé, detentora da marca Garoto, destaca que não imaginava que o ovo se esgotaria nas prateleiras e acredita que a popularidade do produto se deu justamente pelo sucesso do já existente bombom. “É um bombom diferenciado, um produto que já tem uma história dentro da Garoto, com tradição que envolve a brasilidade de misturar banana com chocolate de forma inovadora”, afirma.

Apesar de não estar mais disponível nas principais lojas, é possível comprar o ovo de chocolate pela internet. Entretanto, o item ficou tão raro que está sendo vendido a preços bem altos, sendo encontrado em sites de compras por mais de R$ 440 cada.

