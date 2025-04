Ovos de páscoa Mestiço, Fruto do Cacau, Dulca + Lucas Corazza, Açucareiro da Nana e Priscyla França Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para quem está disposto a encarar sabores nacionais, esta categoria é puro deleite. Aqui, creme de avelã não tem vez. Em seu lugar, entram recheios cremosos e que remetem a nossa memória afetiva: cocada queimada, mel, paçoca, tapioca, coco e frutas tropicais, como o cupuaçu.

Carole Crema @carolecrema, Ale Sotero @ale.sotero e Isabela Honda @isahonda contam abaixo quais são os dois que abalaram os paladares durante a degustação realizada às cegas.

Os favoritos da categoria

PUBLICIDADE

Cocada queimada foi o recheio escolhido para o ovo do Aúcareiro da Nana, selecionado entre os favoritos da categoria "brasilidades" Foto: Daniele Teixeira / ESTADÃO

Açucareiro da Nana

O ovo com casca de chocolate belga ao leite 40% recheada com cocada queimada artesanal agradou no sabor, na apresentação e na textura. O caramelo bem feito valorizou ainda mais o chocolate de boa qualidade (R$ 195, 260 g)

Coco, cupuaçu e tapioca foi a combinação criada pelo chef Lucas Corazza para o ovo feito em parceira com a Dulca Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Dulca + Lucas Corazza

PUBLICIDADE

O ovo feito com um blend de chocolate com cacau de origem, cupuaçu cristalizado, coquinho dourado e tapioca crocante agradou na combinação de clássicos brasileiros (R$ 229, 300 g)

Leia a matéria completa sobre a seleção Paladar de ovos de Páscoa 2025

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

PUBLICIDADE

** As avaliações são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Abaixo você confere a lista dos cinco ovos de Páscoa testados às cegas na categoria “brasilidades”.

5 marcas avaliadas na categoria “brasilidades”

PUBLICIDADE