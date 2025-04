Ovos das marcas Tchocolath, Rosewood, Flakes, Vivi Wakuda e MT Bakery Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Sim, às vezes compramos pela embalagem. Especialmente quando a ideia é dar um presente especial. De olho no público que deseja sabor, mas não dispensa uma bela presença, algumas marcas capricham na hora de vender seu peixe, ops!, ovo de Páscoa.

É o caso do Hotel Rosewood, que embalou para presente um ovo com acabamento que remete a uma pedra natural. A Tchocolath colocou seu ovo, que parece ter sido esculpido com nozes e outras oleaginosas, em uma redoma transparente, para deixar bem clara sua bela intenção. Vivi Wakuda criou ovos pintados à mão inspirados na técnica de cerâmica kintsugi - que, literalmente, significa emendar com ouro. Flakes e MT Bakery apostam em ovos dourados nesta Páscoa.

Abaixo você descobre os favoritos do nosso time de jurados composto pelas chefs Carole Crema @carolecrema e Isabela Honda @isahonda e também pelo chef Ale Sotero @ale.sotero.

Os favoritos da categoria

26-03-2025 - SÃO PAULO - SP /PALADAR OE / DEGUSTAÇÃO OVOS DE PÁSCOA 2025 - Ovo de páscoa Viviane Wakuda Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Vivi Wakuda

O ovo kintsugi pintado à mão, inspirada na técnica de cerâmica kintsugi (significa literalmente emendar com ouro) combina chocolate meio amargo com ganache de whisky hibiki da Suntory impressionou pela bela apresentação e pelos ingredientes de qualidade. “Lindo, bem feito, casquinha fina, recheio gostoso, muito bom!”, afirmou um dos jurados (R$ 320, 480 g)

26-03-2025 - SÃO PAULO - SP /PALADAR OE / DEGUSTAÇÃO OVOS DE PÁSCOA 2025 - Ovo de páscoa Flakes Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Flakes

A combinação da casquinha de chocolate branco com o recheio de coco e cerejas amarenas surpreendeu positivamente o júri. “Um ovo bastante criativo”, avaliou um dos nossos jurados convidados R$ 225, 400 g)

Leia a matéria completa sobre a seleção Paladar de ovos de Páscoa 2025

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. No caso da Seleção Paladar de Ovos de Páscoa, as marcas também enviam produtos, que são pré-selecionados de acordo com as categorias da prova e quantidade máxima de produtos a serem avaliados. A degustação dos produtos é realizada às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na última quinzena de março de 2025.

** As avaliações são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

*** As louças e utilitários que aparecem nas imagens dos ovos de Páscoa são da Tok&Stok @tokstok

Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Abaixo você confere a lista dos cinco ovos de Páscoa testados às cegas na categoria “brasilidades”.

