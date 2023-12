Pão de ló é 2º melhor bolo da Europa, diz enciclopédia gastronômica

O site TasteAtlas fez uma votação com os internautas para decidir qual o melhor bolo do continente europeu. O pão de ló, iguaria portuguesa famosa no Brasil, conquistou o segundo lugar na lista. O vice-campeão é feito à base de ovos, açúcar e farinha e hoje é frequentemente visto na maioria das feiras alimentares de Portugal.

Confira a lista dos melhores bolos da Europa:

1 - Torta Caprese

Torta caprese Foto: Mônica Quinta

Torta Caprese é um bolo de chocolate amargo feito sem farinha. Esta especialidade da ilha italiana de Capri consiste em chocolate amargo, ovos, açúcar, amêndoas e manteiga. Caracteriza-se pela sua textura densa de chocolate e uma camada de açúcar de confeiteiro por cima.

Clique aqui e veja como fazer Torta Caprese.

2 - Pão de ló

Pão de ló Vitória, um clássico britânico. Foto: Andrew Scrivani|The New York Times

O Pão de ló talvez seja o bolo português mais famoso, datado do século XVIII, quando era confeccionado nos conventos pelas freiras. O bolo é apreciado em todo o país, não apenas no concelho de Ovar, onde é tradicionalmente produzido.

Clique aqui e veja como fazer pão de ló.

3 - Cheesecake Basco

Deliciosa receita de torta de queijo Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br)

Conhecida simplesmente como tarta de queso ou gazta tarta em basco, esta variação de cheesecake simples, mas incrivelmente cremosa, é uma especialidade do Bar La Viña em San Sebastián. A receita é uma combinação simples de ingredientes clássicos de cheesecake, como açúcar, creme de leite, ovos e cream cheese, mas, ao contrário de seus equivalentes mais populares, esta versão basca não tem crosta na massa.

Clique aqui e veja como fazer Cheesecake Basco.

4 - Daquesa

De textura crocante e cremosa, este bolo francês é tradicionalmente feito com pão de ló de merengue de amêndoa ou avelã separado por camadas de chantilly ou creme de manteiga. O nome do bolo vem da palavra francesa dacquois , que significa Dax , referindo-se a uma cidade localizada no sudoeste da França.

5 - Kouign-amann

Kouign-amann é um bolo originado em 1800 na região francesa da Bretanha. Seu nome deriva das palavras bretãs para bolo ( kouign ) e manteiga ( amann ). O bolo consiste em camadas de manteiga e açúcar que são dobradas até formar uma massa.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.