Para fechar 2023 com chave de ouro, o Brasil conquistou mais uma vitória. Pelo menos para os usuários do site TasteAtlas, a maior enciclopédia gastronômica da internet, a picanha brasileira foi o prato mais bem avaliado de 2023.

O corte de carne à moda brasileira recebeu nota média de 4,75 estrelas entre as avaliações deste ano nas avaliações da plataforma durante o ano, de um total de 5 possíveis. Com isso ela assegurou o primeiro lugar na categoria de melhores pratos TasteAtlas Awards de 2023.

A picanha desbancou outros pratos no gosto dos usuários da plataforma no ano, mas a disputa foi acirrada. No restante do pódio estão roti canai (panquecas da Malásia) em segundo, com nota média de 4,74, e phat kaphrao (refogado de carne tailandês), com nota 4,73. A pizza napolitana figurou apenas em quarto lugar, com nota de 4,70.

Outros brasileiros na lista

O escondidinho brasileiro superou o macarrão à carbonara na lista. Foto: Filipe Araújo/Estadão

Confira a posição dos outros pratos brasileiros na lista dos 100 melhores pratos do ano para os usuários do site:

16° lugar : Vatapá, com 4,61 estrelas;

: Vatapá, com 4,61 estrelas; 58° lugar : Escondidinho, com 4,52 estrelas;

: Escondidinho, com 4,52 estrelas; 93° lugar: Tutu de feijão, com 4,49.

Vale notar que a lista dos 100 melhores pratos do ano foi montada a partir de 271.819 avaliações entre os 10.927 pratos catalogados no site.

Receitas com picanha

Veja como utilizar o corte vencedor em algumas receitas diferentes, para além do churrasco:

Bolinho de picanha

Bolinho de picanha é ideal para ser servido como entrada, mas também pode ser consumido como refeição principal. Foto: Mário Rodrigues Júnior

Veja a receita do restaurante Pé de Manga de um aperitivo de picanha que fica pronto em poucos minutos e leva apenas quatro ingredientes.

Picanha ao molho gorgonzola

Picanha ao molho de gorgonzola. Foto: Pexels

A chef Fádia Cheaito, do restaurante Sheike Culinária Árabe, ensina a preparar uma receita de picanha com molho de gorgonzola, que combina a intensidade desse queijo com o corte premiado.

Picanha com mandioca fondant e caldo de mandioca

Prato mineiro de picanha com caldo de mandioca e mandioca fondant, receita de Caio Soter, chef do restaurante Pacato, em Belo Horizonte (MG). Foto: Victor Schwaner|Pacato

Aprenda a fazer em casa a receita de picanha com mandioca fondant e caldo de mandioca do chef Caio Soter, do restaurante Pacato. Uma receita sofisticada e que abraça as influências da culinária brasileira.

Como funciona o ranking do site TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato. As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

No caso do ranking referido, as avaliações válidas foram aquelas registradas no ano de 2023.

Se você também curte uma boa picanha, pode conferir aqui o Manual completo do churrasco perfeito, que apresenta dicas de ouro para você preparar a picanha e outras carnes nos churrascos de fim de ano.