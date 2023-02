Picolé: Restaurantes de São Paulo oferecem opções refrescantes para o verão

Bares e restaurantes em São Paulo aproveitam a temporada de verão para oferecer picolés de sabores variados.

O sorvete de palito ganhou espaço nos últimos anos, e passou a ocupar etapas de menus-degustação, muitas vezes como pré-sobremesa, e até mesmo cardápios de doce como opção para quem procura por um doce gelado mais simples.

Os sabores fogem do tradicional e chefs apostam em insumos ideais para limpar o paladar, como cambuci, endro dill e jabuticaba, e assim seguir para a etapa mais doce do serviço.

Confira casas de São Paulo que oferecem picolés na temporada de verão.

Charco

No Charco, os picolés são servidos como pré-sobremesa do menu-degustação de 9 tempos. Ideais para limpar o paladar, os sabores variam de acordo com a sazonalidade dos ingredientes.

O estabelecimento já apresentou sabores como goiaba com hibisco, jabuticaba e framboesa e cambuci, maçã verde e dill, todos feitos à base de água e fruta para melhor limpar o paladar.

Charco R. Peixoto Gomide, 1.492, Jardins Tel.: 3063-0360 Horário de funcionamento: 19h/23h (sex., 09h/17h e 19h/23h; sáb. 13h/16h e 19h30/23h; fecha seg.)

Charco trabalha com sabores sazonais de picolé que são servidos como pré-sobremesa, ideais para limpar o paladar Foto: JULIA RODRIGUES

Quincho

No Quincho os picolés são novidade de Rafael Aoki, que desenvolve sabores diferentes do doce semanalmente. Um dos destaques do chef é o sabor de praliné de castanhas, que leva castanha-do-pará caramelizada, casquinha de chocolate ao leite 33% e farofa de castanhas.

Quincho R. Mourato Coelho, 1447, Vila Madalena Tel.: 3815-8774 Horário de funcionamento: 12h/15h30 e 19h/23h (sáb. 12h/7h e 19h/23h; dom. 12h/17h; fecha seg.)

Picolé de praliné de castanhas do Quincho faz sucesso entre clientes do estabelecimento Foto: Rafael Aoki

31 Restaurante

Depois do sabor de pepino com pimenta cambuci, o chef Raphael Vieira preparou para a temporada de verão de 2023 o picolé de melancia com pimenta caiena. Refrescante, a iguaria faz parte do menu à la carte.

31 Restaurante R. Rego Freitas, 301, República Tel.: 91083-9721 Horário de funcionamento: 12h/15h e 19h/22h (sáb. 12h/16h e 19h/22h; dom. 12h/16h; fecha seg.)