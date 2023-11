Pode comemorar: mais um prato típico brasileiro conquistou reconhecimento internacional. Superando concorrentes como o niguiri de camarão e o camarão frito japonês, o bobó de camarão baiano conquistou a sexta posição em ranking internacional, que reuniu os pratos com camarão mais bem avaliados do planeta.

Apesar de bem posicionada, a receita baiana não conseguiu figurar no pódio do ranking com sua avaliação de 4,4 estrelas nas métricas do site TasteAtlas. A nota referida corresponde à média das avaliações dos internautas, que elegeram os melhores pratos com camarão do mundo.

Confira abaixo como ficou o pódio:

1° lugar - Gambas al ajillo (camarões com alho ao estilo espanhol);

- Gambas al ajillo (camarões com alho ao estilo espanhol); 2° lugar - Tacos gobernador (tacos mexicanos com camarão);

- Tacos gobernador (tacos mexicanos com camarão); 3° lugar - Simiako garidaki (camarões típicos de Symi, na Grécia)

Os três pratos conquistaram nota geral de 4,6 estrelas, e anotaram uma margem pequena de diferença entre as avaliações dos internautas no site.

Qual a origem do bobó de camarão baiano?

A origem do bobó de camarão pode ser observada através do ipeté, prato de origem afro-brasileira no contexto da cidade de Salvador em meados do século XIX. A receita original foi ganhando modificações, trocando o inhame pela mandioca e ganhando um aspecto mais caldoso.

Hoje, a receita leva também leite de coco e azeite de dendê, que se juntam ao coentro e outros ingredientes em um caldo cremoso e cheio de sabor. Os camarões frescos são a estrela do prato, que são rapidamente grelhados e entram ao final do preparo.

Como funciona o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

Ficou com vontade?

Confira aqui uma receita testada e aprovada (e também muito prática) de bobó de camarão para fazer em casa.