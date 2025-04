Qual a melhor colomba pascal de 2025?

Elas podem não ser as protagonistas da Páscoa por aqui, mas as colombas têm, sim, uma legião de fãs, que aguardam ansiosamente a chegada dessa época do ano para se deliciar com esse pão doce de massa leve e úmida, com aquela crostinha característica, que agrega sabor e crocância ao conjunto – e a prova disso é que cada vez mais padarias artesanais têm investido na sua fabricação.

Diante dessa oferta, que só aumenta ano a ano, o Paladar realizou, pela segunda vez consecutiva, a degustação de colombas pascais para eleger as melhores amostras da temporada. Em 2025, 13 marcas foram colocadas à prova de um júri de peso, formado pela influenciadora Ana Carolina Varandas, pelo chef e pastaio Joey Lim, da Shihoma Deli, a padeira Hanny Guimarães, da Lida, a confeiteira Luiza Lazer, da Lu Lafer Doces, o chef Mário Santiago, do restaurante Lena, que deve abrir em breve em Pinheiros, e a padeira Taís Gomes, da Nina Farina.

O júri: Ana Carolina Varandas, Luiza Lafer, Taís Gomes, Hanny Guimarães, Mário Santiago, Joey Lim. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Colombas de frutas, fossem elas artesanais ou industrializadas, entraram na seleção. O recheio até poderia ter o completamento de chocolate (amargo, ao leite ou branco), desde que ele fosse em gotas. Receitas recheadas ou cobertas com creme ficaram de fora.

Como foi realizado o teste?

Como em todas as provas realizadas pelo Paladar, a reportagem fez um levantamento das marcas disponíveis no mercado e, nos dias anteriores ao teste, as amostras foram adquiridas. Como, desta vez, o teste foi realizado muito antes das colombas chegarem no mercado, excepcionalmente, encomendamos os produtos diretamente com algumas marcas, ou seja, elas sabiam que suas colombas seriam submetidas a um teste, mas o júri não tinha conhecimento de quais marcas fariam parte da seleção. Lembrando que o Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial.

Para garantir o “anonimato” das colombas pascais, elas foram tiradas de suas respectivas embalagens antes de irem parar na grande mesa de degustação, onde foram identificadas apenas por números.

As três melhores colombas de 2025

CASA SANTA LUZIA

“Surpreendente na leveza, sabor e beleza”, definiu um jurado. “A massa [cravejada de laranjas confitadas] é uma nuvem que derrete na boca”, cravou outro. “Melhor do dia, compraria para a minha mãe”, complementou outro membro do júri. E para não deixar dúvidas: “onze de dez!”. Precisa dizer mais alguma coisa sobre a colomba que arrematou o Selo Ouro nessa degustação do Paladar? – R$ 190; 680g

Colomba da Casa Santa Luzia arrematou o Selo Ouro da degustação anual do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

OLI PANE

“Elegante”, “o clássico muito bem feito” e “dá vontade de comer mais e mais” foram alguns dos elogios rasgados pelos jurados para essa colomba, que conquistou o Selo Prata nesta degustação do Paladar. E não à toa: ela entregou uma massa leve, naturalmente aromática, saborosa, equilibrada no açúcar e uma crostinha no topo de dar inveja – R$ 109; 600g

Colomba da Oli Pane arrematou o Selo Prata na degustação anual do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estad

LE BLÉ

Por fora, uma bela colomba de topo alto, cravejado com pérolas de açúcar. Por dentro, a expectativa (que era muito alta!) é satisfeita: massa leve, úmida, cheia de alvéolos, sabor amanteigado com um tiquinho de acidez e com frutas de boa qualidade bem distribuídas. “Está de parabéns”, afirmou um jurado (R$ 119; 550g)

Colomba da Le Blé arrematou o Selo Bronze na degustação anual do Paladar. Foto: DanielTeixeira/Estadão

As 13 marcas, na avaliação do júri, listadas em ordem alfabética

Trezes marcas de colombas pascais, artesanais e industrializadas, foram testadas às cegas. Foto: Daniel Teixeira/Estadão